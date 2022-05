NVIDIA si prepara a rinnovare la sua gamma di GPU con il lancio delle nuove schede video RTX 40 Series. Sulle nuove proposte di casa NVIDIA da tempo circolano rumor e indiscrezioni. Nelle ultime ore, a chiarire ulteriormente il quadro sull’arrivo delle nuove proposte dell’azienda, arrivano nuove informazioni molto interessanti. Il lancio ufficiale delle nuove NVIDIA RTX 40 Series è molto vicino. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla nuova generazione di schede video di casa NVIDIA:

NVIDIA prepara il lancio delle nuove RTX 40 Series: appuntamento al terzo trimestre del 2022

Il debutto delle nuove schede video RTX Series 40 di NVIDIA è vicino. Stando alle ultime indiscrezioni, lanciate dal leaker @kopite7kimi e riportate da Videocardz, NVIDIA si prepara a presentare la nuova generazione delle sue schede video che arriveranno nel corso della prima parte del terzo trimestre del 2022. Di conseguenza, se le informazioni sono corrette, NVIDIA potrebbe presentare le sue nuove schede tra il mese di luglio ed il mese di agosto.

Le nuove schede di NVIDIA utilizzeranno, come noto già da tempo, la nuova architettura Ada Lovelace. Rispetto alle attuali RTX Series 30, le nuove proposte di NVIDIA dovrebbero garantire un deciso passo in avanti in termini di performance. I primi modelli ad arrivare sul mercato dovrebbero essere la top di gamma RTX 4090, che potrà contare su di un massimo di 24 GB di memoria GDDR6, e i due modelli di fascia più bassa, la RTX 4080 e la RTX 4070.

Solo in un secondo momento ci sarà il debutto di modelli di fascia più bassa, come la RTX 4060. In arrivo, inoltre, ci sono anche le versioni destinate ai notebook che, in combinazione con i nuovi processori Intel e AMD di ultima generazione potrebbero rappresentare il punto di partenza ideale per i notebook da gaming di prossima generazione.

I primi dettagli arriveranno a breve

Nonostante il lancio delle nuove RTX Series 40 sia distante ancora un paio di mesi, NVIDIA potrebbe iniziare a rivelare le prime informazioni in merito alle nuove schede a breve. L’azienda, infatti, ha in programma un keynote in occasione del Computex 2022, fiera che tornerà a svolgersi dal vivo, anche se in versione ridotta a causa della pandemia. L’appuntamento con il keynote di NVIDIA è fissato per il prossimo 23 maggio.

Gli aspetti ancora da chiarire sono numerosi. Le indiscrezioni in merito al passo in avanti in termini di performance, infatti, sono ancora tutte da verificare. NVIDIA potrebbe chiarire in anticipo le potenzialità delle sue nuove schede in modo da preparare al meglio il terreno in vista del lancio programmato per la prossima estate. Bisognerà, inoltre, valutare anche altri elementi come i prezzi dei vari modelli e la loro effettiva disponibilità. Ulteriori aggiornamenti arriveranno di sicuro a breve.

Leggi anche: AMD rinnova la sfida a NVIDIA con le nuove RX 6950 XT, RX 6750 XT e RX 6650 XT