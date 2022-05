Il keynote tenuto da NVIDIA al Computex 2022 è stata l’occasione per l’azienda per svelare tutte le principali novità in arrivo nel corso del prossimo futuro. L’evento ha avuto come focus principale le tecnologie sviluppate dall’azienda per supportare le esigenze dei videogiocatori, migliorando al massimo le performance dei giochi.

Da notare, inoltre, che sono stati annunciati diversi nuovi titoli che vanno ad arricchire l’elenco dei giochi supportati da NVIDIA per DLSS, Reflex e Ray Tracing. Nel frattempo, l’azienda ha colto l’occasione anche per svelare nuovi notebook con schede NVIDIA realizzati da partner come MSI, ASUS, Gigabyte, Acer e Lenovo.

Arrivano anche nuovi prodotti NVIDIA Reflex, tra cui il primo display G-Sync in grado di raggiungere l’impressionante cifra di 500 Hz di refresh rate, e nuovi TV compatibili con G-Sync. L’ecosistema di NVIDIA si arricchisce con tantissime novità a disposizione degli utenti. Ecco tutti i dettagli sul keynote:

Il gaming è protagonista del keynote NVIDIA: tanti nuovi giochi supportano DLSS, Ray Tracing e NVIDIA Reflex

L’evento NVIDIA al Computex 2022 si è concentrato sul mondo del gaming e sulle tecnologie NVIDA per migliorare l’esperienza dei videogiocatori. L’azienda ha annunciato l’arrivo di 12 nuovi giochi nel catalogo di titoli che supportano il DLSS, il sistema di upscaling basato su IA e Deep Learning. Grazie a questo nuovo aggiornamento, il totale di titoli che ora supporta la tecnologia di “super risoluzione” di NVIDIA supera quota 180 giochi.

NVIDIA ha sottolineato l’aggiunta al catalogo di HITMAN 3 che, da oggi, grazie al supporto DLSS e Ray Tracing può contare su di una marcia in più in termini di performance su PC. In particolare, con il DLSS, NVIDIA è in grado di garantire aumentare il frame rate in 4K del gioco di oltre 2 volte, garantendo un’esperienza di gioco ancora più completa per gli utenti con PC dotati di schede RTX.

F1 22 arriverà il 1° luglio con DLSS e Ray Tracing

arriverà il 1° luglio con DLSS e Ray Tracing Icarus , a partire dal mese di giugno, includerà il supporto a NVIDIA Reflex

, a partire dal mese di giugno, includerà il supporto a NVIDIA Reflex Deep Rock Galactic è stato aggiornato con l’introduzione del supporto DLSS e DLAA; il gioco ora offre prestazioni superiori del 60%

è stato aggiornato con l’introduzione del supporto DLSS e DLAA; il gioco ora offre prestazioni superiori del 60% Loopmancer supporterà il DLSS e il Ray Tracing a partire dal lancio fissato in estate; grazie al DLSS, in 4K, è possibile ottenere un raddoppio del frame rate

supporterà il DLSS e il Ray Tracing a partire dal lancio fissato in estate; grazie al DLSS, in 4K, è possibile ottenere un raddoppio del frame rate Warstride Challenges arriva sul mercato con supporto DLSS e NVIDIA Reflex; in 4K, le prestazioni raddoppiano di 2 volte mentre la latenza si riduce del 53%

arriva sul mercato con supporto DLSS e NVIDIA Reflex; in 4K, le prestazioni raddoppiano di 2 volte mentre la latenza si riduce del 53% Vampire The Masquerade – Swansong è disponibile da subito con supporto DLSS che raddoppia le prestazioni garantendo il 4K a 60 FPS con tutte le RTX 30 Series

è disponibile da subito con supporto DLSS che raddoppia le prestazioni garantendo il 4K a 60 FPS con tutte le RTX 30 Series Raj: An Ancient Epic supporta da subito il DLSS con prestazioni superiori fino a 3 volte in 4K

supporta da subito il DLSS con prestazioni superiori fino a 3 volte in 4K Turbo Sloths arriverà in estate con supporto DLSS e Ray Tracing e prestazioni raddoppiate

arriverà in estate con supporto DLSS e Ray Tracing e prestazioni raddoppiate Pronight supporta da subito il DLSS con prestazioni superiori dell’85% in 4K

supporta da subito il DLSS con prestazioni superiori dell’85% in 4K Hydroneer supporta da subito il DLSS con prestazioni superiori del 50%

supporta da subito il DLSS con prestazioni superiori del 50% My Time At Sandrock supporta da subito NVIDIA Reflex con latenza ridotta del 34%

supporta da subito NVIDIA Reflex con latenza ridotta del 34% Ghost supporta da subito il DLSS con prestazioni migliorate del 70%

supporta da subito il DLSS con prestazioni migliorate del 70% Soda Crisis supporta da subito NVIDIA Reflex con latenza ridotta del 23%

Nuovi notebook con schede NVIDIA RTX in arrivο: ecco le novità annunciate

Il keynote di NVIDIA è stata anche l’occasione per ufficializzare l’arrivo di nuovi laptop da gaming e nuovi laptop Studio dotati delle schede video GeForce RTX. I laptop svelati all’evento possono contare su tecnologie Max-Q di quarta generazione che garantiscono il massimo delle prestazioni. Tra le novità anticipate da NVIDIA ci sono i notebook da gaming:

MSI Raider GE67 HX – offre GPU fino a GeForce RTX 3080 Ti

– offre GPU fino a GeForce RTX 3080 Ti ASUS ROG Flow X16 – offre GPU fino a GeForce RTX 3070 Ti

– offre GPU fino a GeForce RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus 17X – offre GPU fino a GeForce RTX 3080 Ti

Al debutto anche i nuovi laptop Studio:

ASUS Zenbook e Vivobook con diverse varianti dotate di GPU GeForce RTX Laptop

con diverse varianti dotate di GPU GeForce RTX Laptop Acer ConceptD 5 e 5 Pro che supportano le GPU fino a GeForce RTX 3070 Ti e RTX A5500.

che supportano le GPU fino a GeForce RTX 3070 Ti e RTX A5500. Lenovo Slim 7i Pro X e 7 Pro X che integrano la GeForce RTX 3050

Il primo monitor G-Sync da 500 Hz e nuovi TV con supporto alle tecnologie NVIDIA da Philips

La gamma di prodotti supportati da NVIDIA è in continua evoluzione. L’azienda, infatti, ha annunciato un ampliamento dell’ecosistema NVIDIA Reflex con nuovi monitor e mouse da gioco che ora supportano la tecnologia per la riduzione della latenza. È stato svelato anche il nuovo ASUS ROG Swift 500Hz. Si tratta del primo monitor da gaming al mondo con tecnologia G-Sync in grado di spingersi fino ad un refresh massimo di 500 Hz. Il monitor in questione, pensato per gli esports, integra un nuovo pannello Esports TN.

Da notare, inoltre, che NVIDIA ha annunciato un maggiore supporto al settore TV con l’arrivo di nuovi modelli di Smart TV compatibili con G-Sync e dotati del pieno supporto a GeForce NOW. Tra le novità svelate al COMPUTEX 2022 c’è la nuova gamma di TV OLED Philips con due modelli che garantiscono un pieno supporto all’ecosistema NVIDIA, offrendo sia il G-Sync che l’accesso a GeForce NOW.

Il keynote di NVIDIA al Computex 2022

Dal player qui di seguito potete riguardare il keynote completo di NVIDIA al Computex 2022:

