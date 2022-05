HONOR ha annunciato oggi il lancio in Italia delle eleganti cuffie true wireless Earbuds 3 Pro. Con soli 5,1 g (senza eartips) per lato, le cuffie sono leggere ed eleganti per l’uso quotidiano. Unitamente alle prese d’aria anteriori e posteriori, che consentono la circolazione dell’aria e ne bilanciano la pressione, il design assicura che gli auricolari si adattino perfettamente e comodamente alle orecchie degli utenti.

HONOR Earbuds 3 Pro: qualità sonora superiore

Le cuffie HONOR Earbuds 3 Pro dispongono di un sistema di cancellazione attiva del rumore che riconosce i suoni circostanti e attiva automaticamente varie modalità, inoltre sono le prime cuffie true wireless del settore a disporre di una tecnologia di ricarica rapida a 5C, con un’autonomia in standby senza custodia di ricarica fino a 36 ore.

Per una riproduzione musicale di 2 ore è sufficiente una breve ricarica di 5 minuti, ma gli utenti possono contare su una carica del 65% in soli 10 minuti, inoltre la custodia di ricarica può essere ricaricata anche in modalità wireless.

Gli auricolari vantano il primo design coassiale a doppio driver al mondo, con un potente driver dinamico da 11 mm di diametro e un tweeter piezoelettrico in ceramica che garantisce la naturalità dei bassi e la chiarezza e melodiosità degli alti.

Il driver dinamico da 11 mm di diametro all’interno di ciascun auricolare è dotato di un dumper di soli 0,6 mm, che consente di aumentare la sensibilità delle basse frequenze fino all’11%.

La cancellazione del rumore di chiamata rende più facili le conversazioni, poiché le cuffie bloccano le distrazioni udibili intorno all’utente, impedendo inoltre che vengano captate e trasmesse durante la chiamata, anche quando l’utente si trova in aree rumorose o affollate.

HONOR Earbuds 3 Pro regolano dinamicamente l’equalizzazione, assicurando un effetto personalizzato di cancellazione attiva del rumore.

Disponibilità e prezzi di HONOR Earbuds 3 Pro

Le cuffie HONOR Earbuds 3 Pro sono disponibili in due colori, Bianco e Grigio, al prezzo di 199,90 euro e sono da oggi disponibili per l’acquisto in Italia su Hihonor.com e a breve anche su Amazon.

