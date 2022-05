Oggi Harley-Davidson ha tolto i veli dalla sua seconda moto elettrica, la S2 Del Mar. Fa parte del nuovo brand LiveWire dedicato alle elettriche, marchio che prova a limitare la distanza con la Casa madre, che prossimamente potrà contare diversi nuovi modelli di motociclette elettriche, in barba ai tradizionalisti. Ma torniamo a questa nuova LiveWire S2 Del Mar e scopriamone tutti i dettagli.

Design, autonomia e prestazioni di LiveWire S2 Del Mar

La nuova Harley-Davidson elettrica, o meglio, la LiveWire S2 Del Mar, non nasconde diversi richiami a entrambi i mondi cui appartiene. Se da un lato il design fa subito pensare alle moto flat track, dall’altro la coda richiama agli stilemi LiveWire, il fanale anteriore alla Sportster S 2021.

Ma design a parte, questa nuova moto elettrica si presenta con una potenza di 80 cavalli e un peso di quasi 200 kg (199,5 per la precisione) che le consentono di scattare da 0 a 60 miglia orarie (96 km/h) in appena 3,5 secondi.

L’autonomia è di 160 km in città, secondo quanto dichiarato dal produttore, che non ha tuttavia comunicato i dettagli sulla batteria montata (componente che, assieme al sistema di ricarica e al propulsore, è proprietario, cioè sviluppato negli studi di LiveWire in California). Tutto tace anche per quel che riguarda la velocità massima.

Prezzi e disponibilità della LiveWire S2 Del Mar

In occasione della presentazione, è stata svelata anche la LiveWire S2 Del Mar Launch Edition, un modello speciale che vedete qui sotto limitato in 100 esemplari, con due colori (Jasper Grey e Comet Indigo) e cerchi esclusivi, che è tuttavia già sold-out.

Il modello standard della nuova moto elettrica di Harley-Davidson è stata ufficializzata al momento solo sul mercato statunitense, in vendita al prezzo di 15.000 dollari. Al momento il produttore non ha condiviso indizi che facciano pensare a un’eventuale commercializzazione europea, ma vi faremo sapere in caso di ulteriori nuove.

