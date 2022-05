In passato Apple ha già dimostrato di non avere timore di rimuovere dai propri dispositivi delle caratteristiche ritenute ormai “arcaiche” e per avere qualche esempio basti pensare all’ingresso jack audio da 3,5 mm su iPhone o alle varie porte sui MacBook.

Ebbene, pare che il colosso di Cupertino stia valutando la possibilità di apportare un nuovo “taglio rivoluzionario” ai suoi device, almeno ciò è quanto suggerisce un brevetto che avrebbe come obiettivo quello di rimuovere i pulsanti fisici.

iPhone, Apple Watch e iPad potrebbero perdere i pulsanti fisici

La soluzione studiata dal team del colosso di Cupertino per rimuovere i tasti fisici si basa sulla creazione di superfici dedicate sui vari prodotti che non saranno rilevabili in circostanze normali.

Tali superfici si caratterizzeranno per la presenza di molteplici microperforazioni che consentiranno alla luce di attraversarle e, ogni volta che sarà necessario un input fisico, l’area in questione sarà resa riconoscibile attraverso l’illuminazione, funzionando come un normale dispositivo di input.

Al fine di rendere più piacevole l’esperienza di utilizzo di questa soluzione, Apple dovrebbe implementare appositi sensori che registreranno il tocco o la pressione e risponderanno ad essi proprio come farebbe un pulsante fisico.

Quando invece tali sensori non sono in uso, il sistema ideato da Apple prevede la loro disabilitazione, in modo che l’intera superficie possa svanire senza soluzione di continuità nel dispositivo.

Le potenzialità di questo sistema sono enormi e la tecnologia brevettata da Apple potrebbe essere sfruttata per sostituire vari tipi di tasti fisici, dai MacBook agli iPhone, dagli iPad agli Apple Watch.

Uno dei problemi principali è rappresentato dal fatto che questa tecnologia funziona con un numero limitato di materiali (come il vetro, la ceramica e la plastica) e, a causa della filosofia di Apple per quanto riguarda la qualità costruttiva, ciò potrebbe finire per limitare la sua adozione su larga scala.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal colosso di Cupertino per scoprire i suoi progetti sull’effettiva implementazione di tale tecnologia nei vari prodotti dell’azienda.