Il colosso di Redmond ha finalmente deciso di rendere disponibile Microsoft Teams anche su Microsoft Store. Qualche settimana fa, Microsoft aveva annunciato che avrebbe pubblicato l’app sul suo negozio digitale e ora è finalmente arrivata, rendendo più facile per gli utenti trovarla e scaricarla.

Finora l’unico modo per installare Microsoft Teams su Windows 10 era scaricarlo direttamente dal sito Web ufficiale o installarlo come parte di Microsoft 365, d’altra parte su Windows 11 c’è Chat con Microsoft Teams che è integrato direttamente nel sistema operativo, ma consente di utilizzare Teams solo per account personali e non aziendali.

Microsoft porta Teams anche su Microsoft Store

La disponibilità delle app tramite uno store unificato riduce il rischio di installare malware rispetto all’utilizzo di un motore di ricerca che può portare gli utenti su siti fasulli.

Tuttavia Teams non è nemmeno ospitato su Microsoft Store e in pratica scarica semplicemente lo stesso file disponibile sul sito Web ufficiale, ma almeno c’è la certezza che si tratta di quello giusto.

Se si utilizza Windows 10 l’app gestisce gli account aziendali e didattici, nonché gli account Microsoft personali, mentre in Windows 11 supporta solo account aziendali e didattici, poiché quelli personali sono già supportati dall’app Teams integrata.

Se può essere utile l’app Microsoft Teams per gli account personali ha un’icona con una T viola su sfondo bianco, mentre l’app per gli account aziendali è l’opposto.

Potrebbe interessarti: Microsoft Teams: cos’è, come funziona, download, supporto