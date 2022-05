NVIDIA ha annunciato i titoli che questa settimana si aggiungono al servizio di gioco in streaming GeForce NOW. Oltre ai nuovi aggiunti la piattaforma lancia Fortnite su mobile con controlli touch.

Con questo lancio NVIDIA elimina la lista d’attesa e rende l’esperienza disponibile per tutti i membri GeForce NOW attuali e per quelli nuovi.

Durante la closed beta con più di 500.000 tester e oltre quattro milioni di sessioni in streaming, la piattaforma ha ottimizzato i controlli touch su schermo e i menu di gioco, in modo che il gameplay risulti pratico e intuitivo sui dispositivi mobili.

In segno di ringraziamento tutti i membri che si sono iscritti alla beta riceveranno un abbonamento gratuito GeForce NOW Priority di tre giorni.

GeForce NOW aggiunge altri 5 giochi alla libreria

Oltre al lancio di Fortnite su mobile con controlli touch, i seguenti titoli sono già pronti per essere giocati in streaming questa settimana:

DEADCRAFT (Nuova release su Steam)

Old World (Nuova release su Steam)

Vampire: The Masquerade Swansong (Nuova release su Epic Games Store)

Dolmen (Nuova release su Steam, 20 maggio)

Trigon: Space Story (Epic Games Store)

