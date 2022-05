AMD e Qualcomm annunciano oggi una nuova collaborazione che ha l’obiettivo di ottimizzare la connettività Qualcomm FastConnect per le piattaforme di calcolo basate su processori AMD Ryzen, a partire dalle CPU della serie Ryzen PRO 6000 e dal sistema Qualcomm FastConnect 6900.

Grazie al sistema FastConnect 6900 i recenti notebook aziendali basati su processori AMD Ryzen PRO ora sono dotati di connettività Wi-Fi 6 e 6E, incluse le funzionalità wireless avanzate abilitate con Windows 11.

I sistemi dotati di CPU Ryzen PRO serie 6000 e FastConnect 6900 offriranno inoltre ai clienti enterprise di AMD una gestione remota Wi-Fi sicura.

AMD e Qualcomm collaborano per offrire funzionalità di gestione Wi-Fi remota agli amministratori IT

I PC di nuova generazione dotati di Windows 11 ora possono sfruttare tutto il potenziale del Wi-Fi Dual Station tramite la connettività Qualcomm 4-Stream Dual Band simultanea per videoconferenze migliorate, latenza ridotta e maggiore solidità della connessione.

Sfruttando la banda a 6 GHz, chi usa notebook di nuova generazione può sfruttare pienamente la larghezza di banda e i miglioramenti della velocità senza competere con i dispositivi non 6E.

Per gli amministratori IT, la soluzione AMD Manageability Processor, ora disponibile nei sistemi Ryzen PRO 6000, consente la gestione remota delle piattaforme commerciali AMD. Se abbinata a FastConnect 6900, questa soluzione consente la gestione wireless con il supporto per oltre 32 profili DASH (Open Standard-Based) ampiamente utilizzati.

In sinergia, il processore AMD Manageability e FastConnect 6900 sbloccano funzionalità avanzate per la gestione dei sistemi da parte dei responsabili IT aziendali che possono diagnosticare e risolvere i problemi anche quando il sistema operativo non è in esecuzione.

