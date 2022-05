A qualche mese di distanza dalla presentazione, Tap to Pay entra in funzione. Lo dimostra un videoclip condiviso su Twitter da cui si evince che Apple abbia iniziato a utilizzare iPhone come POS all’Apple Park Visitor Center di Cupertino. Probabilmente si tratta ancora di una fase di test, ma nell’attesa di una maggior sviluppo, vediamo di che si tratta.

Tap to Pay di iPhone in funzione a Cupertino

Per chi non lo sapesse, Apple ha presentato ufficialmente la funzione Tap to Pay lo scorso febbraio, una funzione che, di base, trasforma gli iPhone in POS portatili. Questo vuol dire che i commercianti hanno la possibilità di accettare pagamenti tramite NFC con Apple Pay o tramite carte di credito o debito direttamente con un iPhone (XS e più recenti), senza dover ricorrere a dispositivi extra o terminali di pagamento.

Una novità importante, questa, sia per i grandi che per i piccoli rivenditori, la quale facilita di molto le operazioni di pagamento e dà una bella spinta alla modernizzazione delle transazioni. Ma nonostante sia stata annunciata mesi fa, finora non se n’era ancora sentito parlare, fatto che non meraviglia visto che già in sede di presentazione Apple stessa teneva a sottolineare che per l’effettivo debutto sarebbero stati necessari dei mesi, e comunque inizialmente solo per gli Stati Uniti.

Come anticipato, pare che i tempi siano però maturi ormai, visto che a Cupertino, nell’Apple Park Visitor Center, il colosso sta già usando Tap to Pay come strumento di pagamento, probabilmente in fase di test ancora.

Il video che vi alleghiamo qui sotto, difatti, mostra come un commesso utilizzi Apple Pay come strumento di pagamento diretto a un interno di Apple, con la forma da iPhone a iPhone che dicevamo.

The Apple Park Visitor Center is one of the only apple retail stores in the US to support contactless pay straight from an iPhone. Awesome to see in person! pic.twitter.com/GiFDiL56OO — Michael  (@NTFTWT) May 15, 2022

Al momento non sappiamo se e quando arriverà ufficialmente anche altrove, ma a quanto pare i test stanno andando avanti. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

