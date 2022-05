Apple rilascerà le nuove versioni di iOS e iPadOS tra poche settimane all’evento Worldwide Developer Conference e oggi ci vengono suggeriti alcuni dettagli che il colosso di Cupertino avrebbe in mente di introdurre.

iOS 16 introdurrebbe nuove modalità di interazione con il sistema e nuove app

Secondo Mark Gurman di Bloomberg è improbabile che iOS 16 apporti un importante restyling del sistema operativo, tuttavia introdurrà nuovi modi di interagire con il sistema e alcune nuove app.

Dal momento che i widget sono rimasti ancora non interattivi con iOS 15, è possibile che Apple abbia in serbo modifiche significative per i widget che potrebbero diventare più funzionali con ‌iOS 16‌.

Gurman ha inoltre aggiunto che anche watchOS 9 riceverà un aggiornamento significativo. In precedenza Gurman ha citato un sistema di notifica rinnovato e nuove funzionalità di monitoraggio della salute e della forma fisica per ‌iOS 16‌.

Il prossimo iOS potrebbe anche gettare le basi per numerose funzionalità in ambito di realtà virtuale e realtà aumentata, in vista del futuro lancio del primo visore per la realtà mista (mixed-reality) di Apple, atteso non prima della fine dell’anno.

