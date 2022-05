Nella giornata di giovedì 12 maggio 2022, Panasonic ha annunciato l’arrivo sul mercato italiano dell’intera gamma smart TV 2022, che si compone di una varietà di modelli e che si segnala per funzionalità dedicate al gaming e, in ambito OLED, per l’utilizzo di pannelli OLED.EX di nuona generazione.

Il produttore ha suddiviso in tre raggruppamenti la nuova gamma, parlando innanzitutto della nuova gamma di TV OLED e LED per il 2022, poi delle nuove serie TV LED 4K Ultra HD LX650 e LX600 e, infine, dei nuovi Android TV Panasonic LS490 e LS480.

Panasonic: TV OLED e LED 2022

La nuova gamma si compone di modelli schermi da 42” a 77”, si segnala per l’ottimizzazione per il gaming, con Game Control Board e una specifica modalità che abbassa ulteriormente la latenza per giocare a 60 Hz. Tutta la serie OLED e la serie LED LX940 supportano lo standard HDMI 2.1, inotre i primi presentano pannelli OLED.EX di ultima generazione caratterizzati da nuovi materiali, tra cui i composti di deuterio, che promettono rinnovati picchi di luminanza e da un’ulteriore messa a punto di luminosità e colore sviluppata a Hollywood dal colorista Stefan Sonnenfeld. Sugli OLED, inoltre, non manca la Netflix Adaptive Calibrated Mode, ovvero la calibrazione adattiva in base alla luce presente nella stanza. La serie LED LX940 integra il processore HCX Pro AI e offre la regolazione automatica della temperatura colore per adattarsi alle condizioni ambientali.

Gamma OLED

La gamma OLED 2022 si compone delle serie LZ2000 (77”, 65”, 55”), LZ1500 (65”, 55”, 48”, 42”), LZ1000 (65”, 55”) e LZ980 (65”, 55”, 48”, 42”). I modelli LZ2000 e LZ1500 (tranne i formati 48” e 42”) usano pannelli Master OLED Pro, mentre LZ1000 usa un Master OLED. Il processore HCX Pro AI assicura un’alta precisione nella riproduzione del colore, con miglioramenti del volume colore specialmente nelle gradazioni di blu e cura ad hoc per incrementare la luminosità di picco nelle modalità True Cinema, Cinema, Filmmaker e Professional.

Gamma Core LED

La gamma Core LED comprende le serie LX940 (75”, 65”, 55”, 49”, 43”) e LX800 (75”, 65”, 55”, 50”, 43”). Grazie ai processori HCX Pro AI (LX940) e HCX (LX800), i modelli Core LED promettono alta precisione cromatica e un ottimo contrasto. I pannelli HDR Cinema Display Pro (LX940), HDR Cinema Display (LX800 da 75”, 65” e 55”) e Bright Panel Plus (LX800 da 50” e 43”) regolano la luminosità in base alla quantità di luce nell’ambiente circostante.

Gaming e parte smart

L’attenzione al gaming passa attraverso la modalità Game Mode Extreme sui TV OLED 2022 e sul modello LX940 LED, unita al supporto certificato di AMD FreeSync Premium, allo standard HDMI 2.1 con tecnologia HFR (High Frame Rate) e alla frequenza di aggiornamento variabile (VRR) a 120 Hz (serie LX940 LED). La nuova funzione Game Control Board raccoglie tutte le impostazioni e le informazioni di gioco — Information, Dark Visibility Enhancer, HDR Tonemap, Input Lag e VRR, Viewing Mode — in un’unica interfaccia e le presenta sotto forma di overlay.

Quanto all’audio, la serie OLED LZ2000 introduce l’audio direzionale col nuovissimo Front Array Speaker System; gli OLED LZ1500 (solo 65” e 55”) integrano il “Dynamic Cinema Surround Pro”, che supporta la tecnologia Dolby Atmos e usa un woofer interno; gli LZ1500 (tranne 65” e 55”), LZ1000 e LZ980 hanno il sistema “Cinema Surround Pro”, con supporto integrato di Dolby Atmos; la serie LX940 usa la tecnologia “Cinema Surround”, mentre i TV LX800 hanno un sistema “Surround Sound”.

My Home Screen 7.0, mentre la serie LX800 LED usa Tutti i TV OLED e la serie LX940 LED del 2022 funzionano con l’ultima versione del sistema operativo di Panasonic,, mentre la serie LX800 LED usa Android TV

Tutti i TV Panasonic, a partire dalla serie LX940, dispongono del sintonizzatore originale Penta Tuner di Panasonic, che offre cinque diverse possibilità di ricezione: DVB-C (ricezione via cavo), DVB-S (via satellite), DVB-T (antenna tradizionale interna/esterna), DVBviaIP (da TV a IP) e IPTV (sintonizzatore canali streaming).

Disponibilità in Italia

Le serie Panasonic TV OLED LZ2000, LZ1500, LZ1000, LZ980 e la serie LED LX940 sono in arrivo in Italia nel mese di luglio. La serie LED LX800 sarà disponibile da settembre.

Panasonic TV LED 4K Ultra HD LX650 e LX600

Passando alle TV LED 4K Ultra HD LX650 e LX600 (entrambe le serie disponibili in 65”, 55”, 50” e 43”), le prime sono smart TV con sistema operativo Android TV, mentre le seconde si basano su piattaforma Linux. Entrambe le serie LX650 e LX600 sono dotate della tecnologia Dolby Vision, per ottenere il massimo dalla risoluzione 4K Ultra HD e godere dei contenuti in streaming disponibili. Entrambe, inoltre, supportano gli altri formati HDR (High Dynamic Range) più diffusi, come HDR10 e HLG, e la modalità a bassa latenza automatica (ALLM) legata alla HDMI 2.1. Con la modalità Game Mode si strizza l’occhio al gaming (non manca il supporto a Twitch).

Valentina Bosco, Senior Product Manager TV Group, Panasonic Consumer Europe (PCEU), ha riferito: «Panasonic sa bene qual è il primo requisito di un TV: un’esperienza di visione eccezionale. I nuovi modelli LX650 e LX600 portano avanti questa tradizione».

Le serie LX650 e LX600 sono, inoltre, provviste di tecnologia audio Dolby Atmos e la seconda anche della tecnologia di elaborazione dell’audio surround proprietaria di Panasonic.

Le serie LX650 e LX600 saranno disponibili in Italia a partire dal mese di giugno.

Panasonic Android TV Panasonic LS490 e LS480

Le nuove serie di Android TV Panasonic LS490 (Full HD) e LS480 (HD) occupano la base della gamma 2022 del produttore e puntano forte sulla parte smart affidata ad Android TV, con Chromecast, Google Assistant e tutte le app e le principali piattaforme di streaming disponibili. Per l’audio c’è il sound system V-Audio.

Le nuove serie LS480 (32″ e 24″) e LS490 (32″) saranno disponibili in Italia a partire dal mese di giugno.