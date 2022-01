Ciò che fa tanto gola dei droni con massa al decollo inferiore ai 250 grammi, come il DJI Mini SE è il fatto che godono di vantaggi normativi esclusivi in quasi tutto il mondo perché considerati inoffensivi. Inoltre, in Italia e nei Paesi in cui si applica il regolamento europeo, questi possono essere utilizzati senza aver conseguito il cosiddetto patentino (qui la guida relativa), anche in ambito urbano, se non vietati da una zona geografica UAS pubblicata sulle mappe d-flight.

Per questo motivo i droni nella fascia inferiore ai 250 grammi sono sempre più richiesti e, la concorrenza fra i vari produttori, è sempre più serrata, tanto da far cambiare le strategie commerciali in corsa. Un esempio di tutto ciò è il DJI Mini SE, presentato lo scorso luglio 2021 e ora disponibile in Italia in offerta su Amazon.

Il drone DJI Mini SE è già in offerta su Amazon

Come scritto sopra, DJI Mini SE, è un drone acquistabile ora anche in Italia tramite Amazon (al momento non è ancora disponibile sullo shop ufficiale). Una notizia davvero interessante, soprattutto se consideriamo che DJI ha pubblicato recentemente gli SDK anche per il Mini SE, che ora è quindi supportato da app di terze parti come Litchi e Dronelink.

Non si tratta di un drone di fascia alta, ma garantisce un ottimo rapporto qualità-prezzo. Infatti, anche se la risoluzione video si ferma a 2,7K, le foto sfruttano il sensore 1/2.3” da 12 MP (4:3: 4000×3000, 16:9: 4000×2250). Il drone è disponibile su Amazon al prezzo di 290,99 euro (100 euro in meno del Mavic Mini, per fare un esempio).

Acquista il drone DJI Mini SE in offerta su Amazon

Siete interessanti all'acquisto di un drone? Che ne pensate dell'arrivo di questo prdotto in Italia?

