Non scopriamo di certo oggi che il settore delle auto elettriche sta vivendo un momento di grande crescita e ciò non solo per gli incentivi che i vari Paesi stanno offrendo a chi desidera avvicinarsi a questo genere di veicoli ma anche perché è proprio il mondo dell’auto che va indirizzandosi sempre più verso l’elettrico e l’ennesima conferma ci arriva da Volkswagen.

Il popolare brand automobilistico, infatti, ha reso noto di avere già allocato tutta la sua produzione di auto elettriche del 2022 e ciò non soltanto nei mercati europei ma anche in quello statunitense.

Le auto elettriche di Volkswagen fanno registrare il sold out

Stando a quanto ha dichiarato Herbert Diess, CEO di Volkswagen, l’azienda ha esaurito le vendite di auto elettriche programmate per il 2022 e ciò significa che eventuali clienti europei o statunitensi che dovessero ordinare un nuovo veicolo di questo tipo oggi dovrebbero avere pazienza sino al 2023 per la consegna.

Le ragioni di questa decisione sono molteplici, a partire dall’accoglienza più che positiva che le auto elettriche di Volkswagen hanno ricevuto sin dal loro lancio. Ma ci sono anche altri aspetti da considerare oltre all’elevata domanda, come ad esempio le difficoltà di approvvigionamento delle componenti necessarie per realizzare le auto e i conseguenti rallentamenti del ciclo produttivo.

Nei primi tre mesi del 2022 Volkswagen ha venduto quasi 100.000 auto elettriche a livello globale (di cui circa il 30% in Cina) e senza i problemi di carenza delle componenti probabilmente avrebbe fatto registrare numeri molto più elevati.

Volkswagen in questi mesi non ha nascosto di avere progetti ambiziosi e tra i suoi obiettivi più prossimi vi è quello di riuscire a vendere entro la fine dell’anno 700.000 auto elettriche, delle quali circa 140.000 dovrebbero sbarcare in Cina (con una crescita in questo Paese di circa il 400% rispetto ai volumi del 2021). Ovviamente il tutto a condizione che il settore automobilistico riesca a superare una volta per tutte i problemi di approvvigionamento che affliggono il mondo produttivo a livello globale.

Potrebbe interessarti anche: Voglia di auto elettrica? Ecco le 5 più economiche di inizio 2022