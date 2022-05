Da decenni SEGA è un punto fermo nell’industria videoludica, grazie soprattutto a personaggi iconici come Sonic the Hedgehog.

Un recente annuncio di lavoro suggerisce che la società potrebbe dare una spinta al metaverso dei videogiochi come parte della sua strategia futura. Come molte altre aziende dell’industria dei videogiochi, anche SEGA sembra avere le proprie ambizioni sul metaverso.

Il futuro di Sonic potrebbe essere nel metaverso di SEGA

Negli ultimi mesi l’azienda ha annunciato una serie di progetti che ruotano attorno a Sonic, tra cui Sonic Origins e Sonic Frontiers, tuttavia uno dei recenti annunci di lavoro della società suggerisce che il futuro di Sonic potrebbe essere nel metaverso.

Tra le molte responsabilità e requisiti menzionati per ricoprire il ruolo ricercato dall’azienda, l’annuncio descrive un candidato in possesso di una solida esperienza nella produzione di giochi per dispositivi mobili e nel metaverso. L’annuncio cita inoltre l’ufficio del produttore di Sonic a Burbank, in California.

Negli ultimi mesi SEGA ha intensificato i suoi sforzi attorno al franchise di Sonic, in particolare con i suoi titoli in arrivo. Inoltre, la società ha affermato che le versioni digitali dei classici titoli di Sonic saranno eliminate a maggio dopo il rilascio di Sonic Origins. Questo potrebbe indicare che la società sta preparando il franchise per il suo futuro nel metaverso.

Dopotutto Epic Games, Sony e una società dietro The LEGO Group hanno recentemente unito le forze con un maxi investimento nel metaverso.

