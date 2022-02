Recensione LEGO Sonic The HedgeHog – Sono passati trent’anni dal mio primo incontro con Sonic, uno dei personaggi più iconici del mondo dei videogame. Ai tempi non era ancora iniziata la console war e il popolo dei giocatori era sostanzialmente diviso tra SuperNintendo e Sega MegaDrive. Essendo da sempre un grande fan della saga di Super Mario Bros., ai tempi usavo il Super Nintendo, acquistato a Natale grazie a una delle mie prime buste paga, e ho guardato con invidia al primo titolo che aveva come protagonista Sonic The HedgeHog, con cui ho giocato solo da amici.

Negli anni la mia passione per i videogiochi, e per le console in particolare, è cambiata ma il riccio più famoso del mondo ha sempre avuto un posto speciale nel mio cassetto della memoria. È stato dunque con grande entusiasmo che ho accolto la notizia del nuovo set LEGO Ideas, il numero 39 della serie, dedicato a Sonic in occasione del suo trentesimo compleanno.

E con altrettanto entusiasmo ho affrontato gli oltre 1.100 pezzi che compongono il set e oggi vi racconto com’è andata.

Un progetto nato dai fan

Come i 38 set che lo hanno preceduto nella serie LEGO Ideas, anche la creazione dedicata a Sonic è nata da un’idea di una fan LEGO. In questo caso si tratta di Viv Grannell, la cui idea è stata selezionata tra le centinaia che ogni anno vengono caricate nel programma LEGO Ideas. Le migliori, quelle che raccolgono il consenso di almeno 10.000 fan, passano alla fase successiva del programma: l’analisi da parte del team di esperti della LEGO che seleziona ogni anno solo i set più meritevoli di attenzione.

L’idea originale è stata rivisitata dai designer della compagnia danese per dare vita a un set che non può mancare sugli scaffali degli appassionati, ma che sarà apprezzato anche dai più piccoli che potranno ripercorrere un pezzo di storia dei videogame.

Previous Next Fullscreen

Un livello di gioco leggendario

Viv Grannell prima e il team LEGO poi hanno scelto la Green Hill Zone, l’ambientazione basata sul paesaggio della California che fa da sfondo al primo livello del gioco originale, quello che ci ha fatto scoprire il riccio mobian e la sua continua ricerca di avventura attraverso numerosi livelli di gioco, costellati dai nemici creati dal cattivo di turno, impersonato dal Dr. Eggman, tanto brillante quanto malvagio.

Il nuovo set LEGO, composto da 1.125 pezzi, viene realizzato in sei diverse fasi, tanti quanti sono i sacchetti in cui sono divisi i pezzi, con la fase finale composta da due “quest”. Per entrare meglio nello spirito del gioco al completamento di ogni fase corrisponde una gemma di colore diverso, da fissare nell’apposito supporto che ospita anche Sonic quando non è intento a raccogliere gli anelli dorati.

Il primo nemico a vedere la luce è un Crabmeat dall’aspetto minaccioso con le sue chele rosse. LEGO ha fatto ricorso anche ad alcuni pezzi della serie Technics per unire le varie sezioni di gioco e garantire una perfetta solidità alla struttura finale. Mi è piaciuta la scelta di inserire alcuni pezzi colorati nella struttura, nascosti alla vista ma indispensabili per la riuscita finale: troviamo pezzi rosa, rossi, gialli e blu tutti abilmente celati alla vista.

Il set include anche due piccoli fogli di adesivi, una ventina in tutto, utilizzati per le finiture del loop e per alcuni dettagli. I fan non rimarranno quindi delusi, anche se qualcuno potrebbe storcere il naso preferendo pezzi serigrafati.

La costruzione delle varie sezioni non presenta sfide particolarmente complesse e richiede un paio d’ore (prendendosela con comodo). Sono presenti oltre 200 pezzi 1×1 da impilare in varie sequenze per creare la combinazione in due tonalità di marrone che è il tratto distintivo del livello, insieme alle piattaforme verdi.

Previous Next Fullscreen

Al completamento di ogni sezione corrisponde una gemma da fissare nel supporto, per accompagnare Sonic verso la raccolta dei Sette Smeraldi del Caos. Ogni sezione è un piccolo capolavoro, con la palma iniziale, il ponte di tronchi per superare il fiume, il loop che rappresenta forse l’elemento più caratteristico del gioco e la piattaforma a molla, indispensabile per raggiungere gli ultimi anelli presenti nel gioco.

Le varie sezioni sono unite in maniera solida ed è appagante il loro assemblaggio che rappresenta una sorta di avanzamento nel livello. Al termine della creazione della base c’è spazio per i dettagli, numerosi e tutti caratteristici. Troviamo i tre anelli posizionati sopra il ponte, sospesi grazie a una serie di elementi trasparenti fissati nella parte posteriore della base, altri tre anelli posizionati in corrispondenza della piattaforma a molla, azionata manualmente con un meccanismo che piacerà ai più piccoli, e molto altro.

Previous Next Fullscreen

Sopra il loop, ad esempio, troviamo due scatole a forma di TV, che consentono al nostro eroe di ottenere degli extra. Gli elementi sono due ma grazie ai cinque adesivi presenti nel set è possibile personalizzare il premio, scegliendo tra vite extra, scarpe da velocità e scudo blu. Non manca una Moto Bug, altro nemico minaccioso ma realizzato in maniera davvero molto accurata.

L’attenzione di LEGO per i dettagli è maniacale, come testimonia l’indicatore nella parte bassa del set che riporta il numero di vite rimanenti nel gioco. Ho apprezzato anche la realizzazione del ponte di tronchi, le increspature nell’acqua, le rifiniture degli scalini e la scacchiera del terreno.

Previous Next Fullscreen

La creazione del set si conclude con la realizzazione dell’arcinemico, il Dr. Eggman. Si parte dalla piccola Eggomobile volante, “sospesa” grazie a una serie di blocchi trasparenti con un utilissimo rinforzo strutturale interno, per arrivare alla creazione di Ivo Robotnik (questo il vero nome del cattivo) che può salire a bordo della navicella per affrontare Sonic al termine del livello. Vista l’importanza del personaggio in questione, il completamento delle due fasi porterà a una gemma per ciascuna di esse, portando così il totale a sette gemme.

In conclusione

Mi sono davvero divertito ad assemblare il set LEGO Sonic The HedgeHog – Green Hill Zone (per non parlare del mio piccolo aiutante che ci sta giocando). Un set colorato, facile da assemblare pur con le sue sfide, e soddisfacente nello svolgimento della storia, pensata proprio per rappresentare l’avanzamento nel livello di gioco e rendere ancora più accattivante la storia.

Si tratta di un pezzo che non può mancare nella collezione di un vero appassionato di videogame, soprattutto se ha qualche capello bianco e qualche anno sulle spalle. Per quanto mi riguarda avrà un posto in primo piano nella mia bacheca e difficilmente la abbandonerà se non per essere temporaneamente esposto in altre parti della casa (o per qualche ora di gioco con mio figlio).

Potete acquistare il set LEGO Ideas 039 dedicato a Sonic The HedgeHog, sullo store ufficiale online o nei negozi LEGO, visto che si tratta di un set disponibile esclusivamente tramite questi due canali di vendita.

Acquista LEGO Ideas 039 su LEGO.com a 69,99 euro