Nella giornata di ieri 11 aprile, Epic Games ha annunciato lo stanziamento di un investimento di 2 miliardi di dollari (soggetto alle consuete approvazioni di carattere normativo), il cui scopo è quello di promuovere la visione che ha l’azienda di costruire il metaverso e supportarne la continua crescita.

L’investimento è finanziato da due società, già investitori di Epic Games, ovvero Sony Group Corporation e KIRKBI (società dietro The LEGO Group), entrambe contribuenti con un miliardo di dollari. L’obbiettivo dei tre protagonisti è quello di creare un nuovo intrattenimento sociale esplorando la connessione tra mondo digitale e fisico, grazie al lavoro dei creatori e dei giocatori.

Kenichiro Yoshida, presidente e CEO di Sony Group Corporation, ha dichiarato: “Come società di intrattenimento creativo, siamo entusiasti di investire in Epic per approfondire la nostra relazione nel campo del metaverso, uno spazio in cui creatori e utenti condividono il loro tempo. Siamo anche fiduciosi che l’esperienza di Epic, incluso il suo potente motore di gioco, combinato con le tecnologie di Sony, accelererà i nostri vari sforzi come lo sviluppo di nuove esperienze digitali per i fan nello sport e le nostre iniziative di produzione virtuale“.

Dello stesso avviso anche il CEO di KIRKBI, Søren Thorup Sørensen, che afferma: “Epic Games è nota per la creazione di esperienze ludiche e creative e per l’empowerment di creatori grandi e piccoli. Una parte dei nostri investimenti è focalizzata sulle tendenze che riteniamo influenzeranno il mondo futuro in cui vivremo noi e i nostri figli. Questo investimento accelererà il nostro impegno nel mondo del gioco digitale e siamo lieti di investire in Epic Games per sostenere il loro continuo viaggio di crescita, con un focus a lungo termine verso il futuro metaverso“.

Entusiasmo per l’iniziativa di investimento arriva anche dal CEO e fondatore di Epic Games Tim Sweeny: “Mentre reimmaginiamo il futuro dell’intrattenimento e del gioco, abbiamo bisogno di partner che condividano la nostra visione. Lo abbiamo trovato nella nostra partnership con Sony e KIRKBI. Questo investimento accelererà il nostro lavoro per costruire il metaverso e creare spazi in cui i giocatori possono divertirsi con gli amici, i marchi possono creare esperienze creative e coinvolgenti e i creatori possono costruire una comunità e prosperare“.

