La competizione tra le varie piattaforme social è più agguerrita che mai e ognuna cerca di migliorarsi magari prendendo spunto dai punti di forza dei rivali, l’ultimo esempio è quello di Instagram, che ha appena avviato i test di un nuovo feed video con un approccio palesemente ispirato a quello di TikTok.

Nei giorni addietro vi avevamo già parlato dell’avvistamento di una novità molto interessante soprattutto per i creator, ai quali darebbe la possibilità di mettere in primo piano i post più rilevanti; se quel cambiamento era palesemente ispirato a quanto su altre piattaforme avviene già da tempo, il discorso vale ancora di più per quello trattato in questa sede.

Instagram: nuovo feed a schermo intero in test

Instagram ha ufficialmente dato il via alla fase di test di un nuovo feed a schermo intero, pensato per rendere l’esperienza utente più immersiva e coinvolgente. Una volta aperta l’applicazione, gli utenti si troverebbero subito davanti contenuti realizzati in verticale, cosicché i video diverrebbero più centrali nella fruizione del social.

A confermare l’avvio del test è stato direttamente il capo di Instagram, Adam Mosseri, in un video pubblicato su Twitter nelle scorse ore. Il dirigente parla espressamente di un’esperienza di visione più immersiva del feed nella home. Naturalmente, gli utenti coinvolti in questa prima fase di test vengono invitati a condividere il proprio feedback sul cambiamento, che certamente modifica in modo significativo l’esperienza d’uso di Instagram.

📣 Testing Feed Changes 📣 We’re testing a new, immersive viewing experience in the main Home feed. If you’re in the test, check it out and let me know what you think. 👇🏼 pic.twitter.com/dmM5RzpicQ — Adam Mosseri (@mosseri) May 3, 2022

Un’immagine condivisa da Instagram, visibile di seguito, ci permette di farci una prima idea di come sarebbe Instagram con un feed full-screen, con commenti, like, descrizioni e altri elementi dei post ben visibili in corrispondenza del post esemplificativo.

La mancata visione delle Storie non deve preoccupare: Seine Kim, portavoce di Meta, ha riferito che questa nuova visuale della home entrerebbe in funzione solo una volta iniziato lo scrolling nel feed, mentre le Storie rimarrebbero accessibili nella parte alta della schermata. Altri elementi come Ricerca, Reels, shopping e il profilo dell’utente sarebbero accessibili tramite tasti dedicati posizionati nella parte bassa della schermata, mentre notifiche, messaggi e altre funzioni rimarrebbero in alto, insieme all’opzione per passare da un account all’altro. Il nuovo feed a schermo intero, a detta del portavoce, verrebbe usato per tutti i post, anche le immagini e i video.

D’altra parte la volontà di Instagram di puntare con decisione su contenuti in verticale, capaci di coinvolgere maggiormente gli utenti, è resa evidente dall’importanza attribuita ai Reels, con particolare riferimento ai contenuti originali.

