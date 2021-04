Hai appena cancellato per sbaglio un contenuto e non sai come ripristinare post o storie cancellate su Instagram? non preoccuparti, succede a tutti prima o poi. Quello che non molti conoscono però è che occorrono pochi passaggi per recuperare post Instagram o recuperare storie Instagram.

All’interno dell’applicazione c’è un vero e proprio “cestino”, una specie di contenitore in cui si trovano tutti i contenuti che gli utenti decidono di cancellare da Instagram. Il funzionamento è simile a quello del cestino di un PC Windows o Mac: all’interno troverai tutti i contenuti cancellati su Instagram, pronti per essere recuperati o eliminati definitivamente.

Nei prossimi paragrafi vedremo insieme quali sono le azioni da intraprendere per ripristinare un post o una storia cancellata su Instagram. Il procedimento è simile a quello utilizzato per aggiungere nuovamente contenuti spostati nell’Archivio, ovvero quella parte dell’account visibile soltanto dal proprietario in cui vengono depositati i contenuti che non si desidera più mostrare agli altri utenti.

Molti usano l’Archivio per rendere non disponibili contenuti su Instagram che possono essere imbarazzanti, oppure semplicemente di cui non sono più soddisfatti, ma comunque da conservare per motivi affettivi, oppure perché c’è sempre la possibilità di poterli riutilizzare in futuro.

Come recuperare Post cancellati su Instagram

I post sono media, come foto e video, che sono visibili sulla nostra pagina personale. Prima dell’avvento delle Storie su Instagram, di fatto i Post erano il contenuto principale dell’applicazione. Col tempo Instagram si è evoluto, introducendo le Storie, prese in prestito da Snapchat, i Reels, ovvero brevi contenuti video, e le Live, ovvero video-conversazioni in diretta che consentono fino a quattro persone di parlare liberamente con il proprio pubblico. All’orizzonte c’è anche una funzione che si ispira a TikTok, i Reels Remix, che permetteranno di remixare i Reels pubblicati dagli utenti.

Tornando a come ripristinare Post eliminati su Instagram, la prima cosa da fare è trovare questo famoso “cestino” di cui parlavamo nei paragrafi precedenti. Per accedervi dobbiamo:

Premere sull’icona con la nostra immagine profilo, posta nella barra in basso a destra;

Aprire il menù hamburger che troviamo in alto a destra: lo riconosciamo facilmente dalle tre linee orizzontali da cui è formato;

Selezionare il pulsante Impostazioni , successivamente Account ;

, successivamente ; individuiamo il pulsante Eliminati di recente, posto in basso nella lista.

1 di 6

Ora ci troviamo di fronte alla cartella Eliminati di recente: qui troveremo tutti i post cancellati. Se abbiamo eliminato sia Post, non importa se foto o video, che Storie, allora ci saranno in alto due tab indipendenti. Selezioniamo il tab relativo ai Post e seguiamo le seguenti istruzioni per il ripristino:

Con un tap selezioniamo il contenuto che si desidera recuperare;

In alto a destra premiamo sull’icona formata da tre puntini, un menù a tendina comparirà chiedendoci l’azione da intraprendere: Elimina o Ripristina ;

; Premiamo su Ripristina per recuperare il post cancellato su Instagram: un pop-up ci chiederà di confermare la nostra scelta.

per recuperare il post cancellato su Instagram: un pop-up ci chiederà di confermare la nostra scelta. Tappiamo su Ripristina per confermare.

Ben fatto, questo è tutto quello che c’è da sapere per recuperare post Instagram: il post sarà ora visibile nell’apposita sezione sul profilo. I post eliminati saranno conservati per 30 giorni, oltre questo limite temporale, non sarà più possibile recuperare i post. Pertanto, se siete indecisi e non sapete esattamente se eliminare un post oppure no, consigliamo di optare per il trasferimento nell’Archivio: anche così, i post saranno visibili soltanto a voi, e potrete decidere di recuperarli o eliminarli in qualsiasi momento.

Come ripristinare Storie cancellate su Instagram

Non solo è possibile recuperare post Instagram, ma anche le Storie di Instagram cancellate per sbaglio. Le Storie sono visibili a tutti, o soltanto ai nostri amici più stretti, per un periodo di 24 ore: quando si elimina una Storia, questa viene conservata nella cartella Eliminati di recente. I passaggi da seguire per recuperare una storia cancellata su Instagram sono simili alla procedura descritta per i post:

Individuiamo l’immagine del nostro profilo nella barra in basso a destra a facciamo tap su di essa;

In alto a destra premiamo sul menù con tre linee orizzontali e facciamo tap sul pulsante Impostazioni ;

; Scegliamo Account e scorriamo le varie opzioni fino a trovare il pulsante Eliminati di recente.

1 di 6

Ora che abbiamo trovato il cestino temporaneo dell’account Instagram, è tempo di procedere con il recupero della storia cancellata su Instagram. Se abbiamo cancellato di recente anche dei post, allora ci saranno due tab visibili nella parte alta: quello a sinistra è dedicato a recuperare post Instagram, quello a destra serve invece per recuperare storie Instagram. Una volta all’interno del tab corretto dovremo:

Selezionare la storia cancellata che si desidera ripristinare con un tap;

Premere l’icona con i tre pallini posta in basso a destra e nel nuovo menù selezionare Ripristina ;

; fare tap su Ripristina nel pop-up di conferma.

Al contrario dei post, le storie vengono conservate in questa cartella cestino per un periodo di 24 ore invece di 30 giorni. Una volta ripristinate, le storie hanno sempre una validità di 24 ore, trascorse le quali, se non risposte nella sezione Archivio, non sarà più possibile recuperarle.

Se volete quindi salvare i contenuti pubblicati nelle Storie su Instagram consigliamo di utilizzare l’Archivio come una sorta di deposito in cui poter conservare e recuperare successivamente post e storie. Ricordiamo infatti che la cartella Eliminati di recente provvederà automaticamente all’eliminazione dei contenuti dopo 30 giorni, se non viene intrapresa un’azione manuale.

Congratulazioni, ora siete in grado di recuperare post Instagram e ripristinare storie Instagram, anche se avete eliminato questi contenuti.