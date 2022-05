Nella giornata di ieri, 2 maggio 2022, Unieuro — una delle maggiori catene nazionali di elettronica di consumo e tra le più attive online — ha lanciato la nuova iniziativa promozionale Passione Casa, che si compone di un volantino di offerte sulla “migliore tecnologia per te, per la tua casa e per l’ambiente” e che permette di ottenere buoni sconto fino a 150 euro.

Insomma, dopo che questa mattina vi abbiamo segnalato delle ottime opportunità di risparmio su Amazon — i dispositivi della famiglia Fire TV, tre notebook da gaming MSI e altri computer interessanti —, andiamo a scoprire le proposte di Unieuro.

Unieuro “Passione Casa”: come ottenere buoni sconto fino a 150 euro

La promozione Unieuro “Passione Casa” sarà attiva fino al 19 maggio 2022 e permette di ottenere in regalo buoni sconto da 50 euro, 100 euro e 150 euro.

Sul sito Unieuro è disponibile una pagina dedicata con tutti i dettagli della promozione e anche il link al volantino, quello al regolamento e i link ai sottoinsiemi dei prodotti che danno diritto ai vari buoni:

Il meccanismo della promozione è presto spiegato, è sufficiente:

Mettere nel carrello uno o più prodotti che danno diritto al buono. Recarsi in cassa oppure completare l’acquisto direttamente online. Ricevere il buono in cassa o via e-mail (a seconda della modalità di acquisto).

Il sito del rivenditore riporta testualmente che: «Il Buono Sconto sarà valido, dal 20/05/2022 al 19/06/2022, per un successivo acquisto – di valore pari almeno a quello del buono stesso (50€, 100€ o 150€) – di qualsiasi prodotto a scelta del consumatore, anche se già in promozione, con la sola esclusione di Playstation 5. Acquistando più prodotti che danno diritto al rispettivo Buono Sconto, si otterranno altrettanti Buoni Sconto cumulabili tra loro per il successivo acquisto ma, per quelli utilizzabili anche sul sito Unieuro.it, è previsto il limite massimo di 4 buoni per ogni ordine online».

Offerte Unieuro “Passione Casa” (2–19 maggio 2022)

Detto del periodo di validità del volantino e della particolarità dell’iniziativa, passiamo ora alle offerte disponibili, già suddivise per categoria.

Smartphone

Wearable

Tablet e computer

Smart TV

Queste e tutte le altre offerte sono disponibili al link sottostante:

Offerte Unieuro “Passione Casa” (2–19 maggio 2022)

