I dispositivi della gamma Fire TV di Amazon sono tra i più apprezzati per rendere smart qualsiasi TV, sia in senso assoluto che per rapporto qualità-prezzo e, grazie alle offerte estremamente allettanti disponibili in questo momento, sono anche delle idee piuttosto interessanti per fare (o per farsi) un regalo.

Offerte Amazon Fire TV Stick, Lite, 4K, 4K Max e Cube

Dal momento che stiamo parlando di dispositivi proprietari di Amazon, tutti i prodotti protagonisti delle offerte in discorso sono naturalmente venduti e spediti dal colosso dello shopping online con tutte le garanzie del caso (ecco la nostra guida su come contattare Amazon) e spedizione Prime inclusa, pertanto potrebbero essere tra le vostre mani già a partire da domani, in tempo utile per la prossima partita di UEFA Champions League.

Ecco tutte le offerte disponibili in questo momento:

Se siete indecisi su quale modello acquistare, a questa pagina ufficiale Amazon trovate una tabella che riepiloga le differenze, mentre a fine articolo trovate il nostro confronto e qui di seguito la nostra recensione del modello più recente.

