Se siete alla ricerca di un nuovo notebook da gaming o anche solo di una macchina particolarmente potente, dovete assolutamente dare un’occhiata alle tre offerte su altrettanti notebook a marchio MSI attualmente disponibili su Amazon: per tutti si tratta dei prezzi più bassi mai raggiunti sulla piattaforma.

Offerte Amazon: MSI Katana GF66, Stealth 15M, Raider GE66

Partiamo dalla premessa che tutti e tre i notebook protagonisti di queste offerte Amazon sono in grado di garantire prestazioni di alto livello e tutta la solita qualità e affidabilità di MSI. I tre modelli si collocano su tre fasce di prezzo differenti, pertanto ci sono opzioni valide in relazione al budget di ciascun acquirente: MSI Katana GF66 scende sotto la soglia psicologica dei mille euro, MSI Stealth 15M è la soluzione per chi è disposto ad investire di più ma non a spingersi fino ai duemila euro, infine MSI Raider GE66 è il modello per chi punta al massimo e non ha problemi a spendere oltre 2.500 euro. Inoltre, tutti i prodotti sono venduti e spediti da Amazon con spedizione Prime, dunque con tutte le garanzie del caso e consegne già a partire da domani.

Ecco tutti i dettagli delle offerte:

MSI Katana GF66 11UC-1224IT presenta come caratteristiche chiave: display da 15,6 pollici FHD con refresh rate a 144 Hz, processore Intel i7-11800H, Nvidia RTX 3050 4GB GDDR6, 16GB RAM DDR4 3200MHz, 512GB SSD M.2 PCIe 3.0, WiFi 6, Win 11 Home. Il prezzo dell’offerta è di 999 euro invece di 1.299 euro e si tratta del minimo storico. Ecco il link diretto per l’acquisto.

MSI Stealth 15M B12UE-020IT ha come specifiche principali: display da 15,6 pollici FHD con refresh rate a 144 Hz, processore Intel i7-1260P, Nvidia RTX3060 6GB GDDR6, 16GB RAM DDR4 3200MHz, 1TB SSD M.2 PCIe 4.0, WiFi 6 Win 11 Home. Il prezzo dell'offerta è di 1.699 euro invece di 1.899 euro. Ecco il link diretto per l'aquisto.

MSI Raider GE66 12UGS-227IT è il modello di fascia più alta e mette sul piatto: display da 15,6 pollici FHD con refresh rate a 360 Hz, processore Intel i7-12700H, Nvidia RTX 3070Ti 8GB GDDR6, 32GB RAM DDR5 4800MHz, 1TB SSD M.2 PCIe 4.0, WiFi 6E, Win 11 Home. Il prezzo dell'offerta è di 2.699 euro invece di 2.999 euro. Ecco il link diretto per l'acquisto.

