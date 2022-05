Amazon ha da poco lanciato la Gaming Week, proponendo in offerta tantissimi prodotti pensati per tutte le tipologie di videogiocatori. Tra le offerte, vi segnaliamo due imperdibili soluzioni della serie Acer Nitro accomunate dalla presenza di una CPU Intel e della scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060.

Si tratta di un notebook da gaming e un PC desktop da gaming dotati di caratteristiche molto interessanti, ancor più se acquistabili in offerta: scopriamoli entrambi.

RTX 3060: due soluzioni da gaming, firmate Acer, in offerta

In occasione della Amazon Gaming Week, tantissimi prodotti destinati al mondo del gaming sono proposti in offerta dal gigante dell’e-commerce. Oltre alla selezione di monitor da gaming in offerta di cui vi abbiamo parlato in precedenza, anche molti PC vengono proposti a prezzi scontati e piuttosto interessanti.

Tra le proposte, spiccano due soluzioni Acer, un notebook da gaming e un PC desktop da gaming, dotate di caratteristiche tecniche di tutto rispetto e accomunate dall’affidarsi ad una CPU Intel di undicesima generazione, oltre che dalla presenza della scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060.

>> Scopri tutte le offerte della Amazon Game Week <<

Acer Nitro N50-620: PC desktop da Gaming a circa 1000€

Il primo dei due prodotti che vi segnaliamo è il PC desktop da gaming Acer Nitro N50-620, una soluzione di fascia media che, a circa 1000€, può rappresentare un ottimo acquisto.

All’interno del case disseminato di LED rossi, caratteristico della linea Nitro di Acer, troviamo componenti di tutto rispetto. Si parte con il processore che è l’Intel Core i5-11400F, non l’ultimissima generazione ma comunque una CPU a 6 core e 12 thread in grado di spingersi fino alla frequenza operativa di 4,4 GHz (mentre, di base, gira a 2,6 GHz).

La scheda grafica è l’ottima Nvidia GeForce RTX 3060 con 12 GB di memoria grafica GDDR6. Completano le specifiche, un buon sistema di raffreddamento, una buona dotazione dal punto di vista di porte e connettività, 16 GB di memoria RAM DDR4 e 512 GB di SSD M.2 PCIE.

Acer Nitro N50-620 viene proposto al prezzo di 1049,00€ invece che 1299,00€, venduto e spedito da Amazon, e arriva con Windows 10 Home, aggiornabile a Windows 11.

Acquista Acer Nitro N50-620 Desktop Gaming al prezzo di 1049,00€ su Amazon.it

Acer Nitro 5 AN515-57-70MT: notebook da gaming in offerta

Il secondo prodotto di cui vi parliamo, forse ancor più interessante del primo, è l’Acer Nitro 5 AN515-57-70MT, un notebook da gaming di fascia leggermente più alta, ma che al di sotto dei 1400€ acquista tutto un altro senso rispetto ai (praticamente) 1700€ che vengono richiesti di listino.

Il notebook, dal design tipico dei notebook della serie Acer Nitro, è dotato di un pannello IPS da 15,6 pollici e risoluzione Full HD con refresh rate a 144 Hz.

Per quanto concerne la CPU restiamo nel mondo Intel ma stavolta troviamo un Core i7-11800H, soluzione “mobile” con 8 core e 16 thread capace di spingersi fino a 4,6 GHz pur mantenendo un TDP di 45 W. Anche in questo caso troviamo la GPU NVIDIA GeForce RTX 3060 ma con 6 GB di memoria grafica GDDR6.

Completano le specifiche 16 GB di memoria RAM DDR4, 1024 GB di SSD, la presenza della connettività Wi-Fi 6, grazie alla scheda Intel Killer Wi-Fi 6 AX1650i, e una buona dotazione di porte.

Acer Nitro 5 AN515-57-70MT viene proposto al prezzo di 1349,00€ invece che 1699,00€, venduto e spedito da Amazon, e arriva già con a bordo Windows 11.

Acquista Acer Nitro 5 AN515-57-70MT Notebook Gaming al prezzo di 1349,00€ su Amazon.it

