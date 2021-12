Il servizio clienti Amazon ti aiuta a risolvere eventuali problemi legati all’utilizzo della piattaforma Amazon.it, inerenti ad esempio un ordine, una procedura di reso o un eventuale rimborso. Prima comunque di richiedere assistenza, assicurati di non riuscire a trovare una risposta nella pagina Aiuto: qui hai la possibilità di consultare le risposte contenute in mini guide realizzate per ciascun argomento, tra cui “I tuoi ordini”, “Resi e rimborsi”, “Supporto per servizi digitali e dispositivi”, “Gestisci Prime”, “Opzioni di pagamento”, “Il mio account”, “Acquisti online sicuri”, “Buoni Regalo e ricariche”.

Se non riesci a trovare una soluzione al tuo problemi, prosegui nella lettura del nostro articolo dove ti spiegheremo passo-passo come contattare Amazon.

Come contattare Amazon telefonicamente

In questo capitolo ti mostreremo come contattare il servizio clienti Amazon tramite telefono. Nello specifico, troverai la risposta alla domanda “come farsi contattare da Amazon”.

Collegati alla pagina Aiuto di Amazon.it. Sotto l’intestazione “Per cosa hai bisogno di aiuto oggi?” fai clic sul riquadro “Contattaci”. Nella nuova schermata che si apre esegui l’accesso al tuo account Amazon inserendo l’email con cui hai registrato il profilo e la password, quindi clicca sul pulsante “Accedi”. Scegli l’opzione più adatta alle tue esigenze tra “Una mia spedizione, un mio ordine o un reso”, “Dispositivo Kindle, Fire o Alexa”, “Musica, eBook, giochi o video”, “Altro”, quindi seleziona con precisione l’ordine o il dispositivo per cui vuoi ricevere assistenza. Sotto l’intestazione “Dicci di più sul tuo problema” clicca sul menu “Scegli un’opzione” e seleziona a questo punto la voce che può aiutarti maggiormente a risolvere il problema che stai riscontrando. Verifica se riesci a risolvere il problema attraverso la mini-guida scritta riportata sotto “Lo sapevi?”. In caso negativo, sotto “Come vorresti contattarci” clicca sul pulsante “Telefono”. In questo modo verrai ricontatto dal servizio clienti Amazon telefonicamente. Nella nuova schermata assicurati che il numero riportato accanto alla voce “Il tuo numero” sia corretto, quindi fai clic sul pulsante “Chiamami adesso”.

Nota: il tempo di attesa entro il quale verrai ricontattato telefonicamente dal supporto di Amazon è indicato in verde accanto alla voce “Ti chiameremo entro”, sopra il bottone “Telefono”.

Numero verde assistenza clienti Amazon

Il numero verde 800 798 277 dell’assistenza clienti Amazon non è più in funzione. Se provi a contattarlo, una voce registrata ti informerà che il numero non è attivo, indicando le alternative attualmente disponibili. All’inizio della chiamata ascolterai infatti il seguente messaggio: “Benvenuto ad Amazon. Non possiamo più ricevere chiamate a questo numero”.

Come contattare Amazon via mail

Segue ora la procedura passo-passo per avviare una live chat con il servizio clienti del sito Amazon.it.

Collegati alla pagina Aiuto del portale Amazon.it. Sotto la scritta “Per cosa hai bisogno di aiuto oggi?” seleziona il riquadro “Contattaci”. Esegui il login all’account Amazon usando le credenziali di accesso (email e password). Seleziona una delle opzioni che più si adattano alle tue esigenze per la risoluzione del problema. Amazon mette a tua disposizione i seguenti argomenti: “Una mia spedizione, un mio ordine o un reso”, “Dispositivo Kindle, Fire o Alexa”, “Musica, eBook, giochi o video”, “Altro”. Fatto questo, seleziona l’ordine o il dispositivo per cui vuoi ricevere assistenza dal supporto di Amazon. Sotto l’intestazione “Dicci di più sul tuo problema” fai clic sul menu “Scegli un’opzione” e trova la voce che corrisponde maggiormente alla problematica che stai riscontrando e per la quale stai richiedendo l’aiuto del servizio clienti. Nella nuova schermata visualizzata controlla se la mini-guida caricata in automatico sotto la scritta “Lo sapevi?” può esserti d’aiuto. In caso contrario, fai uno scroll verso il basso e sotto l’intestazione “Come vorresti contattarci?” fai clic sul pulsante “Chat” posizionato nel riquadro “Altre opzioni di contatto disponibili”. Si aprirà una nuova finestra più piccola. Attendi quindi l’arrivo dell’operatore per avviare la conversazione scritta.

Come visto in precedenza quando abbiamo preso in esame l’opzione “Telefono”, il tempo di attesa prima di ricevere risposta in chat è indicato in grassetto accanto alla voce “Risponderemo alla tua chat entro:” sotto il bottone “Chat”. Al termine della conversazione potresti ricevere un messaggio da Amazon per rispondere a un breve questionario riguardante il servizio di assistenza appena ricevuto. In genere Amazon invia un’email all’indirizzo di posta elettronica con cui l’utente è iscritto ad Amazon.it: non è comunque obbligatorio rispondere al questionario, quindi puoi anche ignorare l’eventuale richiesta recapitata tramite email da Amazon.

Nota: se non vedi comparire la finestra della chat, è possibile che il tuo browser web blocchi l’apertura delle finestre pop-up. Ad esempio, se usi Chrome fai clic sull’icona “Popup bloccati” nella barra degli indirizzi, quindi seleziona la voce “Consenti sempre popup e reindirizzamenti da [sito]” e conferma cliccando sul pulsante “Fine”. Qui trovi invece le indicazioni per Safari, Edge, Firefox.

