Nella giornata di ieri 28 aprile, si è tenuto a Milano un evento di presentazione in cui le due aziende WINDTRE e Comarch Italia hanno svelato i dettagli della loro nuova collaborazione, presentando al pubblico il nuovo bracciale Comarch ConTe. Il dispositivo segna un nuovo capitolo nella collaborazione tra le due società, il cui obbiettivo è quello di “migliorare la qualità della vita e la sicurezza quotidiana di anziani e persone con disabilità“.

WINDTRE presenta il nuovo bracciale Comarch ConTe

La collaborazione tra le due aziende non è nuova, lo scorso anno infatti era già stata lanciata un’offerta per l’acquisto del precedente modello di bracciale; ora l’operatore telefonico annuncia la disponibilità di acquisto del nuovo modello dotato di SIM WINDTRE, sia nei negozi fisici che online.

La presenza della SIM WINDTRE consente la comunicazione sia in entrata che in uscita, permettendo di effettuare e ricevere chiamate senza la necessità di utilizzare un telefono. Comarch ConTe monitora costantemente il battito cardiaco della persona che lo indossa, ed è dotato di sensore di caduta e GPS in modo da poter monitorare e localizzare l’assistito in caso di necessità.

Il dispositivo è, come già detto, disponibile per l’acquisto sia nei negozi fisici che online sul sito dell’operatore; può essere acquistato a rate da 0 euro al mese per 24 mesi (con un anticipo di 39,99 euro una tantum) in abbinamento all’offerta WINDTRE Full Care Easy Pay, la quale al costo di 8,99 euro al mese prevede minuti illimitati, 200 sms e 500 MB di traffico dati. La rateizzazione di un dispositivo WINDTRE prevede, di consueto, un contributo di 4,99 euro.

L’offerta in questione è riservata ai nuovi clienti, l’addebito del canone mensile avviene con addebito automatico su carta di credito o conto corrente bancario, prevede inoltre un costo di attivazione di 10 euro per la SIM. Qualora non si volesse usufruire della rateizzazione, è comunque possibile acquistare il bracciale in un’unica soluzione sul sito dell’operatore, al costo di 139,90 euro.

