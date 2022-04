È partita su eBay una promozione molto allettante che permette di acquistare diversi prodotti marcati Dyson in offerta. C’è per questo un coupon che sconta del 20% un sacco di prodotti per la casa, per il giardino e per la climatizzazione, per prepararsi al meglio per l’estate ormai imminente. Ma non perdiamoci ulteriormente in chiacchiere, visto che non c’è poi molto tempo da perdere.

Le offerte Dyson più interessanti compatibili con il coupon

Prima di passare alle offerte, è però necessario chiarire per bene come funziona questa promozione di eBay. Il coupon in questione da inserire è MENO20, buono che permette di risparmiare il 20% su una spesa minima di 20 euro. È valido 3 volte per ogni utente, lo sconto massimo è pari a 100 euro (quindi con acquisti multipli si può risparmiare fino a 300 euro) ed è disponibile fino al prossimo 8 maggio 2022.

Detto questo, diamo un’occhiata ai prodotti Dyson più interessanti da acquistare:

Tutti i prodotti Dyson in offerta su eBay col coupon MENO20

Questi erano solo alcuni dei prodotti per i quali è valido il buono sconto MENO20. Sappiate che è possibile utilizzarlo per acquistare tanti altri oggetti della casa e del giardino: dai tavoli da esterno alle sdraio, passando per le piscine, i barbecue, i prodotti per il giardinaggio e per l’illuminazione da esterno, scontati fino al prossimo 8 maggio.

C’è tutto nel link qui sotto, mentre se cercate altro non dimenticatevi di dare un’occhiata al nostro canale Telegram prezzi.tech (siete già iscritti vero?), dove ogni giorno pubblichiamo le migliori offerte tech disponibili sul web.

Tutti i prodotti compatibili con il coupon MENO20

In copertina Dyson AM07

Potrebbe interessarti anche: i migliori purificatori d’aria, la nostra selezione del mese