Mentre in Rete continuano a susseguirsi le indiscrezioni sugli occhiali smart di Apple, pare che il colosso di Cupertino abbia dei progetti anche per quanto riguarda un visore con realtà aumentata e/o realtà virtuale.

Almeno ciò è quanto suggerisce il database dello United States Patent and Trademark Office (USPTO), che ha concesso ad Apple due brevetti relativi a cuffie a realtà mista (MR).

Il primo di questi due brevetti riguarda un dispositivo HMD che potrebbe utilizzare una finitura a specchio unidirezionale trasparente agli infrarossi mentre il secondo è relativo ad un sistema di ricarica HMD.

Due nuovi brevetti targati Apple

Iniziando dal brevetto relativo al dispositivo HMD con finitura a specchio, il suo aspetto potrebbe ricordare quello degli occhiali con visiera da sci (ossia una di quelle visiere che riflettono ciò che le circonda e non consentono di vedere gli occhi di chi le indossa).

Stando a quanto si apprende dalla descrizione che accompagna il brevetto, l’idea di Apple è quella di usare tale brevetto per realizzare un dispositivo che consenta all’utente di visualizzare il mondo esterno mentre la finitura a specchio unidirezionale trasparente agli infrarossi dovrebbe essere sfruttata per nascondere varie componenti (come ad esempio una o più telecamere).

Il secondo brevetto è relativo ad una soluzione studiata da Apple per realizzare un sistema di ricarica HMD e ciò dovrebbe includere un visore montato sulla testa con display, un dispositivo di accumulo di energia e una o più bobine (che potrebbero essere sfruttate per caricare l’auricolare).

Tale soluzione include un supporto di ricarica wireless come quelli usati per le cuffie musicali. Apple ha pensato a due modelli: il primo ricorda un tradizionale supporto di ricarica wireless mentre il secondo ricorda un dispositivo simile a una custodia.

Al momento non vi sono informazioni sulla possibilità che da questi due brevetti nasceranno uno o più dispositivi destinati alla commercializzazione. Staremo a vedere.