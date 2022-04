Fino al prossimo 2 di maggio sono disponibili le offerte dei ManoManoDays. Questa nuova serie di offerte è molto interessante in quanto garantiscono la possibilità di utilizzare dei coupon sconto sullo store di ManoMano.it per ottenere fino a 120 euro di sconto sull’ordine che può comprendere anche più prodotti insieme.

Si tratta, quindi, dell’occasione giusta per fare acquisti a prezzo fortemente scontato per la propria casa, anche puntando su alcuni prodotti tech di sicuro interesse, in particolare per quanto riguarda la domotica e la smart home. Vediamo, quindi, come sfruttare le promozioni dei ManoManoDays a disposizione fino al prossimo 2 maggio sullo store ManoMano.it e come fare a sfruttare le nuove offerte:

Fino a 120 euro di sconto con le offerte di ManoMano.it

La nuova campagna promozionale ManoManoDays garantisce la possibilità di utilizzare tre diversi coupon per ottenere uno sconto sul prossimo ordine. C’è tempo fino al 2 maggio per sfruttare le offerte che si estendono su tutto il catalogo dello store ManoMano.it. A disposizione degli utenti, quindi, ci sono offerte di vario tipo su prodotti per la casa, piccoli e grandi elettrodomestici ed alcune chicche tech di sicuro interesse. I coupon da utilizzare sono

MMDAY-120 per ottenere uno sconto di 120 euro per un ordine di almeno 1.000 euro

MMDAY-50 per ottenere uno sconto di 50 euro per un ordine di almeno 500 euro

MMDAY-10 per ottenere uno sconto di 10 euro per un ordine di almeno 150 euro

A disposizione degli utenti interessati a sfruttare le offerte dei ManoManoDays ci sono tantissimi prodotti da sfruttare. Lo store propone, infatti, soluzioni pensate per arredare la casa e il giardino ma non mancano sconti dedicati a grandi e piccoli elettrodomestici e soluzioni legate al mondo tech. Ad esempio, è possibile puntare su robot aspirapolvere Medion MD 18600, una soluzione completa e smart per una pulizia automatica di casa.

Questo robot aspirapolvere viene proposto ad un prezzo di 129 euro che può essere facilmente ridotto ricorrendo ai coupon della promozione. Di grande interesse è anche il robot aspirapolvere e lavapavimenti Ecovacs DEEBOT T9. Si tratta di un prodotto completo per la pulizia di casa che può essere acquistato al prezzo di 720 euro. C’è anche l’ottimo Rowenta RR7975, compatibile con Amazon Alexa e Google Home e ideale per una pulizia costante e completa di casa. Il prezzo è di 689 euro.

Da segnalare anche la Stazione meteo intelligente Netatmo, disponibile in offerta a 178 euro e ulteriormente scontabile grazie alla promozione in corso. Non mancano, inoltre, tanti interruttori intelligenti, con cui rendere ancora più smart la propria abitazione, oltre a diversi modelli di termostato smart, ideali per regolare la temperatura nella propria smart home. Il consiglio è anche di dare un’occhiata ai grandi elettrodomestici con offerte dedicate a forni, lavastoviglie, lavatrici, frigoriferi e molto altro ancora da acquistare con lo sconto extra di 120 euro.

L’elenco di prodotti acquistabili con le promozioni del ManoManoDays è davvero lunghissimo. Spulciando tra le varie categorie sarà facile trovare delle ottime offerte e sfruttare i tre coupon indicati in precedenza per ottenere uno sconto extra sul prodotto desiderato. Da notare che è possibile sfruttare la consegna gratuita su tutti i prodotti in offerta. Per quanto riguarda il pagamento, oltre ad una qualsiasi carta Visa o Mastercard, è possibile utilizzare il proprio account PayPal.

Per un quadro completo sui prodotti in offerta su ManoMano.it e per utilizzare i coupon dei ManoManoDays è possibile seguire il link qui di sotto. Come sottolineato in precedenza, c’è tempo fino al 2 maggio per sfruttare le promozioni in corso:

>> Scopri qui le offerte dei ManoMano Days <<