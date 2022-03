Arriva oggi sui mercati nord-americani e in alcuni mercati europei Aqara Camera Hub G2H Pro, il più recente dispositivo del brand cinese dedicato alla sicurezza domestica. Rispetto al modello precedente, che abbiamo recensito qualche tempo fa, la nuova telecamera offre una maggiore compatibilità con ecosistemi di terze parti e alcune funzioni evolute che la rendono ancora più utile e interessante.

Aqara Camera Hub G2H Pro, un hub per la smart home

Ancora una volta Aqara ha fatto una scelta intelligente, dotando la propria telecamera di sicurezza di una funzione che sarà molto utile per chi vuole creare un ecosistema basato sui sensori di questo brand. Aqara Camera Hub G2H Pro è infatti dotata di un hub Zigbee 3.0, che consente di controllare fino a 128 dispositivi Aqara, da dai sensori di movimento a quelli di luminosità, dai pulsanti alle lampadine e molto altro ancora.

In questo modo è possibile, ad esempio, attivare la registrazione di una breve clip video nel caso in cui venga rilevato un movimento inatteso, o venga aperta una porta, con i dati del sensore che vengono registrati nella timeline, così da capire quale ha generato l’allarme. Ovviamente è possibile utilizzare i sensori anche per operazioni diverse, come accendere o spegnere luci, regolare la temperatura e molto altro.

La telecamera infatti è compatibile con IFTTT, Amazon Alexa, Google Assistant e Apple HomeKit, oltre che ovviamente con tutti gli altri prodotti dell’ecosistema Aqara. In questo modo sarà decisamente facile creare automazioni e interazioni tra i vari dispositivi.

Più opzioni di storage e funzioni

Supporto a tanti ecosistemi quindi, anche se le novità maggiori riguardano l’integrazione con HomeKit, che include l’audio a due vie e tutte e quattro le modalità di HomeKit Security System, e permette la sincronizzazione con il sistema di allarme dell’app Aqara Home.

La versione Pro offre anche una maggiore varietà per quanto riguarda l’archiviazione delle registrazioni: si parte dalla possibilità di utilizzare microSD fino a 512 GB (il modello precedente permetteva di utilizzare microSD fino a 32 GB) ma risulta molto comodo il supporto ai server NAS tramite protocollo Samba. È inoltre disponibile, senza costi aggiuntivi, la registrazione sul cloud, che può essere disabilitata dall’app per una maggiore privacy.

L’applicazione Aqara Home permette di sfruttare al meglio la telecamera, creando zone in cui non è necessario effettuare la sorveglianza e zone “privacy” che impediscono la registrazione e l’invio agli assistenti vocali dei dati raccolti. È inoltre possibile caricare delle suonerie personalizzate per le proprie automazioni e creare dei bevi video riassuntivi che mostrano l’andamento della giornata con la tecnica del time-lapse.

Prezzi di Aqara Camera Hub G2H Pro

Aqara Camera Hub G2H Pro è in vendita da oggi al prezzo consigliato di 75,99 euro su Amazon Germania, Amazon Francia e Amazon UK. Fino al 5 marzo è possibile ottenere uno sconto del 15% utilizzando il codice PRG2HPRO.