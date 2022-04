Nelle scorse ore è arrivato l’annuncio di un’importante iniziativa che coinvolge BMW, colosso automobilistico tedesco, e la connazionale Bosch Smart Home e che mira a creare il binomio smart home-smart mobility e a dimostrare i benefici derivanti dal supporto ad importanti assistenti virtuali di terze parti nella nuova elettrica BMW i4 M50.

Per quanto concerne gli utenti Apple, i guidatori BMW potranno sfruttare il supporto a CarPlay per accedere ai dispositivi connessi di Bosch Smart Home tramite Apple HomeKit. Tutte le funzioni più importanti — sottolinea il produttore — saranno comunque disponibili e gestibili tramite gli assistenti virtuali Google Assistant e Amazon Alexa, dunque anche su Android.

BMW e Bosch: la mobilità incontra la smart home

Con il nuovo sistema operativo in versione 8 installato sulla nuova BMW i4, il conducente può controllare in maniera sicura e agevole i dispositivi di smart home Bosch connessi sfruttando i comandi vocali di Siri; per la prima volta viene eliminata persino la necessità di toccare il tasto del microfono sul volante, eliminando così un’altra possibile causa di distrazione alla guida.

In particolare, gli utenti hanno la possibilità di regolare luci e temperature dei dispositivi Bosch Smart Home connessi, ma anche quella di controllare lo stato di porte e finestre tramite i relativi sensori. Stephan Durach, SVP Connected Company Development, Technical Operations di BMW, ha espresso soddisfazione per questa nuova iniziativa che vuole facilitare la vita dei clienti e che rappresenta un ulteriore passo in avanti nello sviluppo dell’ecosistema digitale di BMW.

“Living the smart life“

Questa nuova forma di integrazione, grazie alla quale è possibile gestire i dispositivi di smart home mentre si è in auto, verrà promossa dal produttore attraverso la campagna dedicata “Living the smart life“: in quattro brevi filmati, viene mostrato un gruppo di tre amici che salgono a bordo della propria BMW i4 e si mettono in viaggio; dopo un breve intervallo di tempo, si ritrovano a domandarsi, in diversi scenari, se le persiane di casa siano chiuse, oppure se le luci siano spente o ancora se il sistema di allarme sia stato attivato. Ebbene, grazie alla nuova integrazione BMW-Bosch, non sono costretti a tornare indietro per controllare, ma possono semplicemente chiederlo a Siri tramite Apple CarPlay.

L’assistente virtuale di Apple, infatti, non si limita a rispondere a comandi ben precisi, ma anche alle domande degli utenti, il tutto in maniera semplice e alla portata di qualsiasi utente.

A proposito della nuova iniziativa, Christian Thess, Managing Director di Bosch Smart Home, ha espresso entusiasmo e ricordato come i dispositivi di smart home del brand puntino proprio a semplificare la vita degli utenti a tutti i livelli; grazie a questa nuova integrazione, gli utenti BMW ottengono la possibilità di controllare e gestire la sicurezza e la sostenibilità della propria casa anche mentre sono in viaggio.

Il controllo degli stessi dispositivi, come detto in apertura, è possibile anche sfruttando l’assistente virtuale di Google integrato in Android Auto e quello di Amazon grazie all’Alexa Car Integration.

Previous Next Fullscreen

Leggi anche: La Serie reale si fa elettrica e ricca di tecnologia: date il benvenuto a BMW i7