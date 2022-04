L’azienda di Hong Kong MinisForum ha recentemente presentato la nuova linea EliteMini B550, mini PC con socket AM4 e pensati per ospitare CPU e APU AMD Ryzen della serie desktop.

La gamma, disponibile in configurazione Barebone o come PC completo, con annesse CPU/APU e memorie (RAM/SSD), consente anche di sfruttare schede grafiche desktop esterne.

EliteMini B550: compatti e con design modulare

I nuovi mini PC EliteMini B550 sono sicuramente una soluzione molto interessante, specie considerando il prezzo a cui vengono proposti. Basati sul chipset B550 di AMD, permettono di inserire CPU e APU (ovvero CPU + GPU) AMD Ryzen per desktop (con socket AM4) che abbiano un TDP massimo di 65 W.

Per farci un’idea, con questi paletti potremo dotare il mini PC, al massimo, con CPU octa-core come la recentissima AMD Ryzen 7 5700X o hexa-core come la AMD Ryzen 5 5600X; possibile anche inserire delle APU, spingendosi fino alla AMD Ryzen 7 5700G.

La novità della macchina risiede nel supporto alle schede grafiche dedicate, caratteristica che lo configura come una vera alternativa compatta alle soluzioni, spesso ingombranti.

Il produttore permette di configurare il mini PC, disponibile anche come barebone (ovvero senza CPU o APU), con le APU AMD Ryzen 7 4700G o 5700G (entrambe 8-core e 16-thread, con grafica integrata); inoltre, l’EliteMini B550 può supportare fino a 64 GB di memoria RAM (DDR4, 2 slot da 32 GB) ed è compatibile con lo standard PCIe 4.0 (a seconda della CPU inserita).

Oltre all’SSD M.2 2280, è possibile inserire un altro SSD o HDD da 2,5” compatibile con lo standard SATA 3.0; concludono il pacchetto, una completa e versatile dotazione di porte, e una scheda wireless che gli permette la compatibilità con il Wi-Fi 6.

Dal punto di vista del design, infine, MinisForum sceglie la soluzione della continuità rispetto agli altri suoi modelli di fascia alta; sulla parte anteriore dei nuovi EliteMini B550, spicca il logo “powered by AMD”.

Confezione di vendita

Ricchissima la confezione di vendita proposta da MinisForum che, oltre all’EliteMini B550 contiene tutta una serie di accessori per potere sfruttare al meglio il mini PC.

Oltre all’alimentatore da 120 W, vengono forniti un cavo HDMI, un cavo SATA, un kit per il montaggio VESA (completo del set di viti) per il fissaggio dietro al monitor, un kit completo per il montaggio di una scheda grafica aggiuntiva, un frame di supporto, un adesivo, un pad in silicone, vari cavi di alimentazione (4Pin/8Pin/10Pin/24Pin), una custodia e la documentazione rapida.

Nel caso in cui si decidesse di optare per una scheda grafica esterna, sarà necessario acquistare un alimentatore più potente di quello presente in confezione.

Specifiche tecniche complete

Di seguito, riportiamo tutte le specifiche tecniche dei nuovi EliteMini B550 della MinisForum.

Dimensioni: 15,8 x 16,65 x 6,7 cm

x x Peso: 1155 g

CPU AMD Ryzen compatibili con chipset B550 con TDP massimo di 65 W ; configurabile con: AMD Ryzen 7 5700G (8-core, 16-thread, fino a 6 GHz ) AMD Ryzen 7 4700G (8-core, 16-thread, fino a 4 GHz )

compatibili con chipset con TDP massimo di ; configurabile con: GPU: Radeon Graphics

Memorie RAM: DDR4 Dual Channel (2 slot x SODIMM) fino a 64 GB (32 GB per slot) Configurabile con 16 o 32 GB di memoria RAM

(2 slot x SODIMM) fino a (32 GB per slot) Spazio di archiviazione: doppio slot SSD M.2 2280 Configurabile con 256 o 512 GB di memoria interna Slot di espansione: uno slot SATA 3.0 per SSD o HDD da 2,5”

Connettività: scheda Wi-Fi M.2 2230 ( Wi-Fi 6 e Bluetooth )

( e ) Uscite video: due HDMI (4K @60 Hz) e una Display Port (4K @ 60 Hz)

(4K @60 Hz) e una (4K @ 60 Hz) Uscite audio: due HDMI, una Display Port , jack da 3,5 mm, microfono

una , jack da 3,5 mm, microfono Altre porte presenti 1 x RJ45 2.5 Gigabit Ethernet 1 x USB Type-C (Gen 2) 4 x USB Type-A 3.2 (Gen 2) 1 x Clear CMOS

Alimentazione e potenza: DC a 19 V e 6,3 A (potenza di 119,7 W )

a e (potenza di ) Sistema operativo: Windows 10 Pro

Disponibilità e prezzi del mini PC

I nuovi EliteMini B550 sono già disponibili al pre-ordine (e in offerta) sullo store ufficiale del produttore, con gli ordini che verranno spediti alla fine del mese di maggio.

Per quanto concerne i prezzi, si parte dai 399$ (che scendono a 319$ per chi preordina) per la configurazione senza CPU e memorie ai quali bisognerà aggiungere 170$ per inserire la CPU AMD Ryzen 7 4700G ulteriori 50$ per inserire la CPU AMD Ryzen 7 5700G, più performante prevista.

Di seguito, riportiamo tutti i prezzi di listino (e in promozione) a seconda delle differenti configurazioni di CPU, RAM ed SSD:

Configurazioni con AMD Ryzen 7 4700G Senza memorie al prezzo di 569$ (499$ in preordine) 16+256 GB al prezzo di 619$ (619$ in preordine) 16+512 GB al prezzo di 719$ (639$ in preordine) 32+512 GB al prezzo di 799$ (719$ in preordine)

Configurazioni con AMD Ryzen 7 5700G Senza memorie al prezzo di 649$ (599$ in preordine) 16+256 GB al prezzo di 789$ (699$ in preordine) 16+512 GB al prezzo di 819$ (729$ in preordine) 32+512 GB al prezzo di 899$ (809$ in preordine)



