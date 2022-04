In questi giorni Xiaomi ha lanciato un nuovo lavapavimenti wireless a doppia spazzola che si aggiunge al suo catalogo MIJIA specializzato nei prodotti per la smart home.

Il lavapavimenti MIJIA Dual-brush Wireless Mop adotta un innovativo design a doppio mocio e supporta la pulizia a spruzzo in tempo reale. La spazzola anteriore pulisce lo sporco mentre la spazzola sul retro rimuove le macchie per una pulizia delle superfici più efficace.

Xiaomi lancia in crowdfunding un nuovo lavapavimenti wireless a doppia spazzola

La forza di trazione autoguidata fornisce una spinta e una trazione fluide per una pulizia confortevole, inoltre la spazzola a rullo anteriore può deformarsi per adattarsi ai bordi formati da pareti e muri per pulire efficacemente anche le zone più difficili.

Inoltre, il lavasciuga MIJIA di Xiaomi spruzza acqua pulita sulla spazzola a rullo per mantenerla purificata dopo l’uso e una volta terminato l’utilizzo basta riposizionare la spazzola sulla base e attivare la comoda pulizia ausiliaria.

Per pulire le zone più scomode da raggiungere come sotto il divano e sotto il letto, il manico del lavapavimenti wireless a doppia spazzola MIJIA può essere piegato riducendo l’altezza a soli 13 cm.

Il prodotto supporta anche la rotazione su e giù di 90° quando ripiegato e può anche essere lasciato in posizione verticale ovunque, inoltre si ferma automaticamente quando il serbatoio dell’acqua è vuoto o il grado di sporco è elevato, emettendo un segnale acustico per ricordare all’utente di intervenire per tempo.

La batteria del lavapavimenti wireless MIJIA può durare fino a 35 minuti e il serbatoio integrato per la purificazione dell’acqua ha una capienza di 420 ml, mentre quello per le acque reflue è da 200 ml.

Disponibilità e prezzi del lavapavimenti MIJIA Dual-brush Wireless Mop

Il lavapavimenti wireless a doppia spazzola MIJIA Dual-brush Wireless Mop è attualmente proposto in Cina al prezzo di crowdfunding di 899 yuan (circa 128 euro) e sarà venduto al prezzo di 999 yuan (circa 142 euro) al termine della campagna di supporto. Al momento non abbiamo informazioni in merito a una eventuale commercializzazione del prodotto in altri mercati.

