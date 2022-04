Cresce l’attesa per l’arrivo globale delle Community di WhatsApp, da poco annunciate ufficialmente dal team di sviluppo. Intanto continuano i lavori per continuare a migliorare la popolare app di messaggistica: WhatsApp per iOS si aggiorna sul ramo stabile ma anche sul ramo beta.

Sul ramo stabile, arriva la versione 22.8.80 che introduce alcune novità interessanti per tutti; ai beta tester, invece, è stata rilasciata la versione 22.9.0.72 che porta, anche sul client per iOS, una funzionalità già avvistata in precedenza sulla beta di WhatsApp per Android.

WhatsApp per iOS: chiamate vocali di gruppo fino a 32 partecipanti

Con l’ultima versione “stabile” di WhatsApp per iOS, contrassegnata dal codice 22.8.80 e già disponibile al download tramite l’App Store di Apple per i possessori di iPhone compatibili, il team di sviluppo ha introdotto la possibilità di effettuare chiamate vocali di gruppo con un massimo di 32 partecipanti.

La presenza di questa funzionalità, assieme ad altre due altre novità di minore entità, viene sottolineata anche all’interno del changelog che accompagna la nuova versione dell’app.

* Le chiamate vocali di gruppo ora supportano fino a 32 partecipanti e includono aggiornamenti come l’interfaccia social audio, forme d’onda e una funzione che mette in evidenza chi sta parlando.

* Design aggiornati per le nuvolette dei messaggi vocali e le schermate info di contatti e gruppi.

* Piccole migliorie come la possibilità di accedere ai propri file multimediali preferiti nella galleria.

Questa novità introdotta in WhatsApp per iOS, al momento, non sembra essere arrivata sulla versione stabile di WhatsApp per Android (l’ultima versione rilasciata ufficialmente è, al momento della stesura dell’articolo, la 2.22.8.79).

La nuova beta porta su iOS una cosa già vista su WhatsApp per Android

Nelle ultime ore, tuttavia, hanno ricevuto una nuova versione di WhatsApp per iOS anche gli iscritti al programma beta dell’app tramite TestFlight: per questi fortunati utenti, è arrivata la versione 22.9.0.72 dell’app che nasconde una novità in via di sviluppo già avvistata nella versione 2.22.7.4 di WhatsApp Beta per Android.

Nello specifico, è stata scovata la possibilità di intervenire sui messaggi effimeri: gli utenti potranno presto decidere di mantenere un messaggio effimero, trasformandolo in messaggio “normale” e svincolandolo dal timer di cancellazione impostato per la chat; al contempo, chiunque all’interno della chat potrà effettuare l’operazione inversa, ri-trasformandolo in un messaggio effimero e ri-vincolando la sua sopravvivenza al timer impostato nella chat.

Questa funzionalità è in via di sviluppo e potrebbe essere modificata e affinata prima di mostrarsi ufficialmente, almeno ai beta tester di WhatsApp per iOS: di conseguenza, al momento, non basterà aggiornare l’applicazione, anche in beta, per poterla sfruttare.

Come aggiornare WhatsApp per iOS

Con qualsiasi altra applicazione, il nostro consiglio è quello di cercare di eseguire sempre l’ultima versione: non fa eccezione WhatsApp. Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.

Per quanto riguarda le novità in anteprima, invece, sfortunatamente il programma beta tramite TestFlight di WhatsApp per iOS è attualmente al completo, con l’ultimo slot per accedervi disponibile circa un anno fa. Pertanto, solamente i pochi fortunati che già eseguono WhatsApp Beta potranno aggiornarla ed accogliere la nuova funzionalità.

