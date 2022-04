Sennheiser ha svelato ieri un nuovo paio di cuffie true wireless per lo sport. Si chiamano difatti Sennheiser SPORT True Wireless e si posizionano nella fascia media del mercato. La loro peculiarità? Ben 9 ore di autonomia continuativa, un valore decisamente notevole, soprattutto se si considerano gli ingombri. Ma scopriamone tutti i dettagli e le peculiarità.

Caratteristiche e funzioni delle cuffie Sennheiser SPORT True Wireless

Sono delle cuffie true wireless in-ear dal design compatto, senza gambo, con driver dinamici da 7 mm di diametro, che supportano i codec audio SBC, AAC e aptX, dotate di Bluetooth 5.2 e di due batterie che garantiscono fino a 9 ore di autonomia continuativa, come anticipato. Volendo, servendosi della custodia di ricarica, si possono raggiungere le 18 ore.

Le cuffie Sennheiser SPORT True Wireless sono molto piccole, come ha delle dimensioni esigue anche la stessa custodia di ricarica che le rende perfette per un utilizzo in mobilità e, per l’appunto, durante gli allenamenti. Per renderle adattabili al meglio, il produttore ha ben pensato di introdurre tre diversi gommini in confezione.

A garanzia di una buona resistenza c’è la certificazione IP54 contro gli schizzi d’acqua, il sudore e la polvere, a garanzia di versatilità le funzioni Adaptable Acoustic e Aware EQ che permettono agli atleti di decidere quando e come ridurre o meno l’isolamento acustico dall’ambiente esterno. Per tutto ciò c’è l’app companion.

A gestire il timbro sonoro delle cuffie Sennheiser SPORT True Wireless ci sono le impostazioni dell’equalizzatore e i preset, mentre per gestire le stesse c’è il touch, una superficie sensibile al tocco posta alle due estremità degli auricolari con cui controllare la navigazione o l’intervento dell’assistente vocale. Una pecca? L’assenza di un sistema di riduzione del rumore attivo (ANC).

Disponibilità e prezzi delle cuffie Sennheiser SPORT True Wireless

Le cuffie Sennheiser SPORT True Wireless sono state annunciate ieri e sono già disponibili all’acquisto sul sito web del produttore, in una sola colorazione (la nera che vedete nelle immagini qui sopra) e in vendita al prezzo di 129,90 euro. Il lancio effettivo sul mercato è in programma per il prossimo 3 maggio, giorno a partire dal quale saranno probabilmente disponibili anche su Amazon.

