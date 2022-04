Nell’ottobre dello scorso anno, Coinbase aveva provveduto ad annunciare la volontà di ampliare la sua offerta facendo leva sugli NFT (Non Fungible Token) nell’evidente intento di accodarsi ad un trend che, nonostante il calo fatto registrare negli ultimi mesi, continua ad essere reputato molto promettente dagli analisti.

L’intenzione espressa era in particolare quella di un marketplace dedicato al loro scambio. Un progetto che ora è finalmente entrato nel vivo, destando naturalmente grande interesse proprio in considerazione del peso assunto dall’azienda sulla scena crypto globale.

È stata infatti attivata la sezione della piattaforma, al momento soltanto nella versione beta, riservata ad un ristretto numero di utenti. All’interno del marketplace sono disponibili molti degli NFT varati sulla blockchain di Ethereum e i beta tester potranno accedervi creando un profilo Coinbase NFT grazie al quale potranno acquistare e vendere utilizzando un custodial wallet, a partire dal Coinbase Wallet.

Ad annunciarlo è stato Sanchan Saxena, che ricopre la funzione di VP Product, Ecosystem Product all’interno dell’exchange, tramite un post che è stato pubblicato sul blog della maggiore piattaforma di scambio statunitense.

Tra le informazioni date in relazione all’operazione, spicca quella secondo la quale almeno nella fase iniziale dell’esperimento non sono previste commissioni sulle transazioni eseguite. È stata la stessa piattaforma di scambio a ricordare questo dettaglio non proprio secondario. I costi collegati arriveranno in un secondo momento, ma almeno nelle intenzioni attuali non dovrebbero discostarsi eccessivamente da quelle di mercato e in particolare dagli standard del web3.

Chi intende prendere parte alla fase beta può intanto effettuare l’accesso ai Coinbase NFT iscrivendosi alla lista d’attesa che è stata predisposta (QUI), per poi attendere il proprio turno. Naturalmente, ad acquisire lo status di beta tester saranno gli utenti in cima alla lista, anche se con il trascorrere del tempo la platea dei partecipanti sarà ampliata.

Lo slogan adottato per l’iniziativa è comunque già stato deciso: create, collect and connect. L’intento esplicitato è quello di dare vita ad una vera e propria comunità, dedita non solo alla compravendita dei token, fungibili o meno.

Cosa potranno fare i beta tester sul marketplace NFT di Coinbase

Come abbiamo già ricordato, l’annuncio di Coinbase ha destato immediatamente notevole curiosità, considerato il rilievo che hanno ormai assunto i token non fungibili. La prima domanda che si saranno posti in molti, sarà probabilmente cosa si potrà fare, esattamente, iscrivendosi al programma. Di preciso, i beta tester potranno:

dare vita a un profilo in cui mostrare i propri NFT, simile a quello di Instagram, ma con i token non fungibili al posto delle immagini;

seguire i profili di altri utenti e partecipare a conversazioni pubbliche;

esaminare gli NFT messi in vendita. Inoltre sarà proprio la piattaforma a fornire consigli personalizzati al fine di accelerare le ricerche grazie all’utilizzo di algoritmi specifici;

vedere sul proprio smartphone gli account degli artisti con il loro username, link ad altri social network e NFT venduti sul marketplace;

compravendere gli NFT. Al fine di strutturare l’offerta iniziale, Coinbase ha deciso di coinvolgere nel progetto importanti creatori, come Doodles, Boss Beauties e Azuki.

Sono attese ulteriori novità

Coinbase ha anche provveduto ad annunciare alcune novità che arriveranno nel corso delle prossime settimane. Tra di esse, in particolare:

la possibilità di acquistare gli NFT anche mediante l’account Coinbase o l’utilizzo di una carta di credito (in tal senso va ricordato che la collaborazione con Mastercard era stata già ufficializzata nelle settimane passate);

il supporto al dropping (prestiti) e al minting (pubblicazione univoca degli NFT sulla blockchain);

possibilità di gestire gli NFT di altre blockchain oltre a quelli che sono creati su quella di Ethereum.

Il marketplace è l’ennesimo passo della piattaforma in direzione di servizi sempre più performanti a favore dei propri utenti. Una linea che era del resto stata già esplicitata con forza nel mese di marzo, con l’aggiunta di Coinbase Pay agli strumenti utilizzabili da parte della sua clientela.

Ora non resta quindi che attendere le iscrizioni e l’effettivo dell’iniziativa di Coinbase, per capirne meglio l’effettiva incidenza, in un momento in cui il mercato degli NFT mostra grande vigore, ma anche frutti non proprio esaltanti rispetto alle previsioni.

E comunque, se siete interessati ai servizi offerti da Coinbase ecco il link relativo per iscriversi, con 10 euro di bonus in BTC