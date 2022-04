Anche eToro, broker di investimento online israeliano famoso a livello globale per il suo copy trading, ha deciso di aprire ai Non Fungible Token (NFT). Lo strumento utilizzato sarà eToro Art, fondo con una disponibilità iniziale di 20 milioni di dollari teso a sostenere non solo i creatori di contenuti, ma anche le aziende del settore.

I soldi stanziati saranno utilizzati non soltanto per acquistare opere d’arte certificate, ma anche nel preciso intento di finanziare artisti e progetti ritenuti meritevoli di un sostegno. Un nuovo passo nella direzione dell’innovazione finanziaria e delle possibili applicazioni delle nuove tecnologie testimoniate proprio dagli NFT.

È stato Yoni Assia, uno dei cofondatori della piattaforma e CEO dell’azienda a commentare la decisione, affermando che essa deriva dall’individuazione di uno straordinario potenziale nel metaverso e in una gamma di nuovi asset virtuali i quali non possono essere evidentemente ignorati.

eToro Art è già in pista

Occorre peraltro sottolineare come eToro Art abbia già iniziato a collezionare opere. Il suo catalogo, infatti, vede già la presenza degli NFT di Bored Ape Yacht Club, CryptoPunks, World of Women e tanti altri, come del resto ricordato all’interno del comunicato stampa che la stessa azienda ha diffuso nell’occasione.

eToro ha inoltre deciso di investire 10 milioni di dollari in progetti emergenti, in maniera tale da fungere in qualità di partner strategico al fine di sostenere il lancio sul mercato, nel corso del 2022, di artisti ritenuti meritevoli in tal senso.

La possibilità di farlo è conferita proprio dalla possibilità di appoggiarsi ad una comunità la quale vanta ormai 27 milioni di trader disseminati in ogni parte del globo. Una base che sembra in grado di assicurare il successo ad una iniziativa la quale va ad inserirsi alla perfezione in una strategia avviata già da tempo, con eTorox, a testimonianza dell’interesse del broker nei confronti delle criptovalute.

Le due fasi del progetto

Il programma NFT di eToro è stato concepito sotto forma di due fasi ben distinte. Come abbiamo già sottolineato la prima ha già mosso i passi inaugurali, sostanziandosi nella presentazione della collezione NFT di eToro. Una volta che tutti i fondi disponibili verranno distribuiti, la piattaforma di trading rappresenterà uno dei principali collezionisti di NFT a livello globale.

La seconda parte del progetto prevede a sua volta il sostegno reale ai creatori e ai brand che hanno dato vita a nuovi progetti NFT. Chi deciderà di collaborare con eToro sarà premiato da una serie di servizi di supporto per un adeguato sviluppo dei propri piani. Gli interessati potranno accedere al programma presentando una domanda di ammissione su eToro.art, alla stregua di un vero e proprio bando di concorso.

Il debutto della collezione è previsto nel corso del Bass Contemporary Art Museum di Miami che si svolgerà nel corso della settimana ed è naturalmente atteso con notevole curiosità, soprattutto alle luce delle dichiarazioni di Guy Hirsch, Managing Director di eToro.Art, secondo il quale la piattaforma ha le carte in regola per ambire ad assumere un ruolo di guida in questo settore.

