NVIDIA ha annunciato i titoli che questa settimana si aggiungono al servizio di gioco in streaming GeForce NOW. Tra i nuovi aggiunti spicca God Of War che arriva sulla piattaforma in compagnia di altri sette giochi.

Grazie alla potenza di GeForce NOW e allo streaming via cloud, i fan potranno viaggiare tra le terre selvagge nordiche caratteristiche del gioco su tutti i dispositivi supportati, inclusi i Mac in risoluzione 1440p o 1600p.

In alternativa è possibile giocare anche sul proprio smartphone fino a 120 FPS con una durata della sessione di gioco fino a otto ore per i membri con abbonamento RTX 3080.

GeForce NOW aggiunge altri 8 giochi alla libreria

Oltre alla nuova esperienza per le demo click-to-play, i seguenti titoli sono già pronti per essere giocati in streaming questa settimana:

Lila’s Sky Ark (nuovo lancio su Steam)

Lumote: The Mastermote Chronicles (nuovo lancio su Steam)

MotoGP 22 (nuovo lancio su Steam)

Terraformers (nuovo lancio su Steam)

Warstride Challenges (nuovo lancio su Steam)

EQI (Steam)

God of War (Steam ed Epic Games Store)

Twin Mirror (Steam ed Epic Games Store)

