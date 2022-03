Come previsto, il colosso americano NVIDIA ha presentato ufficialmente la nuova scheda grafica di punta NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti, pensata principalmente per gli utenti più ambiziosi, come i gamer e i creatori di contenuti.

Della scheda grafica, alimentata dall’architettura Ampere-NVIDIA RTX di seconda generazione, erano trapelate le specifiche tecniche negli scorsi giorni. Tutto ciò che sapevamo è divenuto realtà.

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti: capacità di rendering eccelse e gaming in 8K

La nuova NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti offre il numero record di 10752 CUDA core, oltre a fornire 78 RT-TFLOPs, 40 Shader-TFLOPs e 320 Tensor-TFLOPs di potenza e 24 GB di memoria GDDR6X a 21 Gbps.

Grazie a tutte queste caratteristiche estreme, la scheda grafica consentirà ai creatori di contenuti di lavorare su video in altissima risoluzione o di eseguire modifiche in più applicazioni contemporaneamente: la nuova RTX 3090 Ti offre prestazioni superiori alla RTX 2080 Ti e alla TITAN RTX tra il 42% e il 102% nelle operazioni di rendering coi software più diffusi.

Inoltre, la enorme quantità di memoria a disposizione potrà indubbiamente tornare utile anche nelle operazioni di video editing, permettendo di districarsi agevolmente nei progetti 8K in RAW.

Tutta la potenza della nuova NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti farà gola anche ai videogiocatori che potranno giocare qualsiasi titolo alla massima risoluzione possibile, senza dovere rinunciare alla cattura dei video, potendo contare con la compatibilità con i display 8K HDR di prossima generazione.

Tutto questo sarà possibile grazie alla modalità DLSS Ultra Performance, sfruttando la connettività HDMI 2.1 per le connessioni a monitor e TV 8K, al supporto GeForce Experience per l’acquisizione dei titoli in 8K HDR e alla decodifica AV1 per la riproduzione dei video in streaming 8K HDR.

Per quanto concerne le prestazioni durante le sessioni di gioco, la nuova RTX 3090 Ti è in media il 64% più veloce della RTX 2080 Ti, il 52% più veloce della TITAN RTX e il 9% più veloce della RTX 3090 “base”. NVIDIA, inoltre, sottolinea che la nuova scheda non possa essere sfruttata appieno dai giochi più pesanti attualmente in circolazione.

Per tutte le altre specifiche e per il confronto con le altre schede grafiche di fascia alta, vi rimandiamo al nostro articolo di ieri (raggiungibile a questo link).

Prezzi e disponibilità di Nvidia GeForce RTX 3090 Ti

La nuova NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti ha di un prezzo di listino che parte da 1872€ IVA esclusa (si arriva a circa 2300€ aggiungendo l’IVA). NVIDIA comunica che la scheda è disponibile da oggi ma sottolinea, mettendo un po’ le mani avanti, che tutto il processo potrebbe essere rallentato a causa dei vari ritardi introdotti dall’ultima ondata di COVID e le varie chiusure in Cina.

MSI annuncia le sue schede grafiche custom basate sulla RTX 3090 Ti

L’azienda taiwanese MSI non perde tempo e annuncia ben quattro nuove schede grafiche basate sulla NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti, arrivano le serie SUPRIM e GAMING TRIO, composte da due schede grafiche ciascuna.

I punti di forza di queste nuove schede grafiche MSI, che potranno sfruttare tutta la potenza messa a disposizione dalla soluzione top di NVIDIA, saranno il sistema di raffreddamento il design ottimizzato dei circuiti stampati e la più recente componentistica.

La serie SUPRIM è progettata per essere il top della gamma MSI nell’ambito delle schede grafiche. Il sistema di raffreddamento ad aria TRI FROZR 2S permette di dissipare il calore dai componenti critici tramite TORX FAN 4.0, 8 tubi centrali, alette di controllo del flusso d’aria e una piastra di base in rame per controllare la dissipazione del calore della VRAM.

Anche l’occhio vuole la sua parte: oltre all’esterno realizzato in alluminio spazzolato, utile anche a rendere la struttura più solida, lungo la scheda scorrono i LED RGB Mystic Light, che consentono tantissime opzioni di illuminazione personalizzabili tramite le utility Mystic Light Sync e Ambient Link presenti all’interno del software MSI Center. Inoltre, grazie al Dual BIOS, l’utente sarà in grado di decidere se avere una scheda grafica silenziosa o prestazioni al top.

La serie GAMING TRIO è, invece, progettata per fornire un equilibrio tra prestazioni, raffreddamento e silenziosità. Il sistema di raffreddamento per tenere a bada i consumi importanti della GeForce RTX 3090 Ti, qui è il TRI FROZR 2, leggermente meno raffinato di quello presente sulla serie SUPRIM.

Troviamo, inoltre, una piastra posteriore con finitura opaca che, oltre a rinforzare strutturalmente la scheda, gli fornisce anche raffreddamento passivo tramite pad termici; è presente anche una piastra metallica anti-flessione che aggiunge più forza alle aree chiave. Anche in questo caso sono presenti i LED RGB Mystic Light.

Nell’immagine seguente, sono riportate tutte le specifiche delle quattro nuove schede grafiche MSI basate sulla NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti.

Non abbiamo informazioni relative ai prezzi e alla effettiva disponibilità di queste nuove schede grafiche della MSI. Vi aggiorneremo quando entreremo in possesso di ulteriori dettagli.

Anche ASUS presenta le schede grafiche custom basate sulla RTX 3090 Ti

ASUS segue a ruota MSI e presenta le proprie schede grafiche custom basate sulla NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti delle famiglie ROG Strix LC e TUF Gaming: anche in questo caso arrivano due schede grafiche per famiglia, un modello standard e un modello in edizione OC.

Le due famiglie si differenziano, principalmente, per la filosofia adottata nel sistema di raffreddamento.

ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3090

Le nuove ROG Strix LC GeForce RTX 3090 sono dotate di un esclusivo sistema di raffreddamento a liquido integrato per potere contenere le temperature e le emissioni sonore. La scheda si compone di una piastra di raffreddamento progettata su misura che copre la GPU e la memoria grafica: in questo modo tutti i componenti che incidono sulla resa prestazionale saranno adeguatamente raffreddati.

All’interno di un design di soli 2,6 solt, sono stati collocati una ventola in stile blower e un dissipatore a basso profilo per tenere alla larga il calore prodotto dai componenti di alimentazione e un radiatore da 240 mm raffreddato da una coppia di ventole ARGB da 120 mm. Grazie ai manicotti da 560 mm, vi è molta flessibilità per l’installazione della scheda.

Tra le altre caratteristiche figurano un circuito di rilevamento dell’alimentazione, per allertare gli utenti (tramite un LED statico) circa l’errato collegamento del connettore di alimentazione, due header FanConnect II, per collegare anche le ventole del case alla scheda grafica, lo switch del BIOS dual-mode, per scegliere tra massima prestazione in termine di potenza o di silenziosità, e la tecnologia 0 dB che si attiva quando i carichi di lavoro sono leggeri.

Tutti gli effetti luminosi realizzabili attraverso i vari LED RGB sono personalizzabili, come un po’ tutte le impostazioni della scheda grafica, mediante il tool Aura Sync.

Previous Next Fullscreen

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 Ti

A differenza delle sorelle, le nuove ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 Ti sfruttano il raffreddamento ad aria e sono dotate di un design minimale e senza fronzoli.

Sotto la cover metallica in colorazione nero opaco si nasconde un massiccio dissipatore da 3,2 slot che provvederà a raffreddare GPU, VRAM e circuiti di alimentazione, in qualsiasi condizione di carico. Tre ventole Axial-tech si occuperanno di spingere i flussi attraverso il dissipatore, due girando in senso antiorario e una (la centrale) in senso orario.

Anche in questo caso è presente una modalità “silenziosa” in caso di bassi carichi di lavoro o inattività; inoltre, anche le schede TUF Gaming possono essere facilmente personalizzate e sincronizzate con il resto del setup attraverso il tool Aura Sync.

Previous Next Fullscreen

ASUS suggerisce agli utenti che sceglieranno questi mostri di potenza di sfruttare alimentatori da almeno 1000 W per i propri PC: a tal proposito, sottolinea come gli alimentatori ROG Strix e ROG Thor siano già pronti a sostenere al meglio le richieste esose delle nuove schede grafiche custom basate sulla RTX 3090 Ti.

Nell’immagine seguente, sono riportate le specifiche di queste quattro nuove schede grafiche ASUS.

Prezzo e disponibilità delle nuove schede ASUS basate sulla RTX 3090 Ti

Le nuove schede video ASUS ROG Strix LC e ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 Ti arriveranno in Italia a metà aprile a partire da un prezzo consigliato di 2499,00€.

ASUS comunica che saranno gradualmente disponibili presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS e i principali Partner commerciali di ASUS.

