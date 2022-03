Intel annuncia il debutto della nuova famiglia di schede video dedicate per notebook, già anticipata nei mesi scorsi, Intel Arc. La nuova gamma di GPU va ad arricchire l’offerta di Intel e rappresenta il primo passo per la creazione della nuova gamma Intel Arc-Series che comprenderà soluzioni grafiche dedicate per laptop, PC desktop e per workstation. L’azienda americana, per il momento, ha annunciato il debutto delle nuove GPU della serie Intel Arc per notebook. Successivamente, arriveranno anche le schede dedicate ai dispositivi desktop e, entro fine anno, le soluzioni specifiche per le workstation. Vediamo, quindi, tutti i dettagli relativi alle nuove Intel Arc.

Debuttano le nuove schede video Intel Arc per laptop

La nuova gamma di schede video Intel Arc per laptop andrà a coprire tutti i segmenti del mercato con svariate opzioni per offrire agli utenti tutte le risorse grafiche necessarie, in rapporto alla tipologia di dispositivo utilizzato. La nuova gamma Intel Arc A-Series per laptop, infatti, includerà le serie Arc 3, Arc 5 e Arc 7, andando così a riproporre lo schema già utilizzato, con successo, da Intel per la sua gamma di processori (Core i3, i5 e i7; in questo caso ci sono anche gli i9).

Con le proposte della serie Intel Arc 3, l’azienda punta a soluzioni “Enhanced Gaming“, ideali anche per la creazione di contenuti. Per prestazioni “Advanced Gaming“, invece, sarà necessario salire fino ad Intel Arc 5. A completare la gamma troviamo le proposte Intel Arc 7 che l’azienda definisce come destinate a “High Performance gaming“. Per il lancio, Intel ha preparato cinque diverse soluzioni.

Le prime due (Intel Arc 3) saranno disponibili da subito. I laptop realizzati dagli OEM sono già pronti al debutto commerciale nel corso della primavera e a partire dal mese di aprile. Ad inizio estate toccherà alle proposte Intel Arc 5 e Arc 7. Anche in questo caso, saranno vari OEM a portare sul mercato le nuove schede video dedicate di Intel con nuovi notebook. Maggiori dettagli in tal senso arriveranno nelle prossime settimane.

I modelli annunciati: 5 nuove schede, 2 disponibili da subito

Partiamo dalla gamma Intel Arc 3 che comprende le due schede video in arrivo già nelle prossime settimane. A disposizione degli utenti ci sarà la A350M che potrà contare su 6 Core Xe e su 4 GB di memoria GDDR6 dedicata con un Memory Bus da 64 bit. Per questa scheda, Intel dichiara un consumo di 25-35 W. Subito disponibile sarà anche la più potente A370M. Questa scheda può contare su 8 Core Xe e su 4 GB di memoria GDDR6. Rispetto al modello precedente c’è un clock della GPU più elevato oltre che un consumo maggiore (35-50 W).

Successivamente, l’offerta Intel Arc si arricchirà con il lancio della A550M, al momento unica proposta per la gamma Intel Arc 5. In questo caso, i Core Xe salgono a 16 mentre raddoppia la memoria dedicata GDDR6 sale a 8 GB con un memory bus di 128 bit. Il consumo (così come le prestazioni) sale fino a 60-80 W. L’offerta Intel Arc per laptop si completerà con la A730M e la A770M. Queste schede offriranno fino a 16 GB di memoria GDDR6 e fino a 32 Core Xe. Un riepilogo completo delle specifiche di tutte le schede Intel è disponibile nell’immagine qui di sotto:

C’è anche l’upscaling con IA Xe Super Sampling (XeSS)

Tutta la nuova gamma di schede video di Intel è basata sulla nuova microarchitettura Intel Xe High Performance Graphics (HPG). Questa nuova microarchitettura, secondo quanto rivelato da Intel, promette “prestazioni, efficienza e scalabilità eccezionali”. I nuovi Core Xe includono motori di intelligenza artificiale integrati Intel Xe Matrix Extensions (XMX) che garantiscono un aumento di 16 volte della capacità di elaborazione rispetto alle tradizionali unità vettoriali GPU.

Per le due nuove Intel Arc 3 ci sarà il chip ACM-G11 mentre le future Arc 5 e Arc 7 potranno contare sul più grande e potente ACM-G10. Entrambi i chip supportano due Xe Media Engine (MFX) e quattro display engine ma il G10 offre un bus più ampio (fino a 256 bit). Tutte le schede video Intel Arc proporranno il pieno supporto a DirectX 12 Ultimate e a varie tecnologie per il gaming avanzato con l’accelerazione hardware ray tracing e il nuovo Xe Super Sampling (XeSS) che offrirà l’upscaling basato sull’intelligenza artificiale.

In questo caso, Intel anticipa la possibilità di raggiungere una risoluzione 4K con prestazioni comparabili al 1080p nativo. Da notare, inoltre, che Intel anticipa l’arrivo di driver “Day 0” per i nuovi giochi in arrivo grazie a partnership con svariati team di sviluppo su scala globale. I titoli di nuova generazione potranno, quindi, contare sull’ottimizzazione per le GPU Intel Arc e sul pieno supporto a tecnologie, sempre più importanti per l’industria videoludica di oggi, come l’XeSS.

Il sistema di upscaling, in particolare, sarà lanciato ufficialmente nel corso della prossima estate, inizialmente per un totale di 20 giochi (non c’è ancora un elenco ufficiale però). L’SDK per il nuovo sistema sarà messo a disposizione di tutti gli sviluppatori in modo da garantire il massimo supporto possibile a questa tecnologia. Saranno necessari test approfonditi sui vari titoli supportati per verificare le potenzialità di questa tecnologia.

Una marcia in più con Intel Deep Link

Da segnalare anche il supporto, per tutte le GPU Intel, alla tecnologia Intel Deep Link. Questa tecnologia garantisce la possibilità di funzionare senza problemi con le CPU e le GPU integrate di Intel in modo da massimizzare le prestazioni, sia in gaming che nella creazione di contenuti e nello streaming. Tra le funzionalità incluse c’è Hyper Encode, in grado di combinare di sfruttare il funzionamento combinato di tutti i motori multimediali della piattaforma per garantire una codifica video più veloce (fino al 60% rispetto alle prestazioni di una Iris Xe).

Da notare anche il supporto ad Hyper Compute che sfrutta la potenza combinata di tutte le piattaforme Intel (Core, grafica Iris Xe e GPU Intel Arc) per accelerare i carichi di lavoro. Molto interessante anche il sistema Dynamic Power Share in grado di gestire, in modo dinamico ed automatico, l’utilizzo delle risorse di sistema per garantire la priorità di funzionamento dei motori di sistema in base al carico di lavoro. Di volta in volta, questa tecnologia sarà in grado di inviare maggiore potenza al processore Intel Core oppure alla GPU Arc per velocizzare il completamento dei task richiesti.

