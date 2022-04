Il metaverso di Mark Zuckerberg attualmente è disponibile solo sui suoi visori Oculus Quest VR, tuttavia Meta ha annunciato con un tweet che ha intenzione di portare Horizon Worlds sul web.

Questa settimana Meta ha dichiarato che l’azienda sta lavorando per portare la sua piattaforma VR anche sugli smartphone entro la fine dell’anno e che sta valutando la possibilità di renderla disponibile anche sulle console.

Tuttavia non è ancora chiaro esattamente quando Horizon Worlds potrebbe espandersi sul web, dato che l’azienda si è limitata a dire che al momento non ha dettagli da condividere in merito.

Horizon Worlds dovrebbe applicare meno commissioni sul web

La nuova piattaforma di Meta prevede anche la possibilità di vendere oggetti digitali e in settimana la società ha annunciato che le commissioni per la versione Web saranno inferiori rispetto alle piattaforme concorrenti in quanto saranno del 25%.

Tuttavia non sembra essere così, in quanto la commissione di Meta a conti fatti è pari al 47,5% di ogni transazione, un valore che è comunque inferiore ad esempio a Roblox che trattiene il 71,9%.

Meta ha criticato Apple per le sue commissioni del 30% applicate dall’App Store, ma ora l’azienda di Cupertino accusa Meta di ipocrisia.

Potrebbe interessarti: Con gli occhiali AR di Meta potrai giocare a scacchi con un ologramma, dal 2024