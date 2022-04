Suunto 9 Peak Full Titanium è un nuovo smartwatch dell’azienda finlandese specializzata nella produzione di dispositivi sportivi. Quello che oggi è stato svelato non è uno smartwatch totalmente nuovo perché è in sostanza una variante del Suunto 9 Peak già presentato quasi un anno fa. Si tratta dunque di uno smartwatch (o meglio sportwatch) che va ad ampliare la famiglia ponendosi come versione di pregio, “ultra premium” per dirla con le parole dell’azienda. Comunque, per saperne di più seguiteci.

Nei dettagli di Suunto 9 Peak Full Titanium

Suunto 9 Peak Full Titanium è uno sportwatch premium che si presenta con uno schermo da 1,2 pollici di diametro (240 x 240 pixel) racchiuso in un corpo da 43 x 10,6 mm che pesa 84 grammi. La batteria garantisce 25 ore continuative tracciando un’attività con GPS e 7 giorni in modalità “Tour” e si ricarica completamente in un’ora.

Lato funzioni, questo orologio racchiude più di 80 modalità sportive personalizzabili, permette di misurare l’ossigeno nel sangue, offre un gran numero di metriche specifiche per monitorare i diversi tipi di allenamenti e permette di pianificare i percorsi con l’app companion, fra le altre cose.

Questo per dare un’idea di Suunto 9 Peak Full Titanium, che in questa nuova versione premium si presenta con un cinturino diamantato in titanio rivestito in carbonio che dona all’orologio un tocco di eleganza in più (viene fornito anche un cinturino in silicone aggiuntivo, più adatto per l’uso sportivo). La chicca? L’orologio è prodotto in Finlandia utilizzando il 100% di energia e a zero emissioni.

Queste le parole del presidente di Suunto Heikki Norta: Con questo nuovo modello, gli utenti hanno a disposizione un orologio all-in-one per inseguire le loro avventure fuori dal contesto cittadino. Il Suunto 9 Peak Full Titanium Black rispecchia la nostra filosofia progettuale di costruire orologi sportivi durevoli e di alta qualità senza compromessi, con un’estetica nordica minimalista, e siamo entusiasti di portare questa nuova offerta sul mercato.

Immagini di Suunto 9 Peak Full Titanium

Disponibilità e prezzo di Suunto 9 Peak Full Titanium

Suunto 9 Peak Full Titanium è disponibile all’acquisto al prezzo di 979 euro presso il sito web ufficiale dell’azienda e dai rivenditori selezionati (ce lo aspettiamo a momenti anche su Amazon).

