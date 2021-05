Suunto 9 Peak è il nuovo smartwatch per gli avventurieri, caratteristiche e prezzi

Suunto ha presentato il nuovo Suunto 9 Peak, lo smartwatch più sottile, potente e resistente della storia del marchio. Si tratta di un dispositivo pensato per gli amanti delle esperienze estreme, garantendo il massimo del comfort, dell’autonomia e funzionalità utili a soddisfare le aspettative e le esigenze degli sportivi e degli avventurieri.

Suunto 9 Peak, caratteristiche e prezzi

Suunto 9 Peak sfoggia un design minimalistica in stile nordico, più sottile e più leggero del già pluripremiato Suunto 9 Baro, lo smartwatch sottile quanto una bustina the. Il dispositivo offre oltre ottanta modalità sport tra cui corsa, escursionismo, mountain bike, sci e nuoto, oltre a schermate personalizzabili per mostrare i dati più pertinenti per il tipo di allenamento.

Suunto 9 Peak dispone di funzione per il monitoraggio della saturazione dell’ossigeno, regolazione automatica della retroilluminazione a seconda delle condizioni di luce, un sistema di gestione della batteria intelligente con tanto di supporto alla ricarica rapida, per il 100% dell’autonomia in sessanta minuti di ricarica e un quadrante dell’orologio aggiuntivo, che mostra le analisi dell’allenamento settimanale e suggerisce nuove routine.

Lo smartwatch funziona in combinazione con l’app Suunto, grazie alla quale è possibile programmare gli itinerari con mappe di calore specifiche per lo sport e punti di partenza popolari, nonché scoprire nuove località, creare punti di interesse e rivedere le attività precedenti.

Suunto 9 Peak sarà disponibile in due diversi stili e in quattro colori ispirati alla natura: Granite Blue Titaniun e Birch White Titanium, realizzati con cristallo in zaffiro e cassa in titanio di grado 5 al prezzo di 699 euro; e All Black e Moss Gray, realizzati con cristallo in zaffiro e cassa in acciaio inossidabile al prezzo di 569 euro.

Il dispositivo potrà essere acquistato sul sito ufficiale di Suunto e presso rivenditori selezionati (Cisalfa, Sme, MediaWorld, Sportler, Nencini, Df Sport Specialist, Maxi Sport).

“Quando viaggi impari in fretta che le attrezzature affidabili fanno la differenza tra un’esperienza che ti cambia la vita e la sconfitta”, spiega Chris Burkard, fotografo professionista, nuovo membro del Suunto Brand Ambassador Team. “I prodotti Suunto per me rappresentano gli strumenti che non devono mancare durante le mie avventure ed è per questo motivo che mi affido a loro anche nelle condizioni più critiche e per un utilizzo prolungato. È difficile trovare qualcosa che sia comodo e pratico da utilizzare come la mia macchina fotografica, ma devo dire che Suunto 9 Peak c’è riuscito in pieno”.