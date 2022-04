Il settore dello streaming multimediale è molto competitivo e neanche Netflix, ossia una delle soluzioni leader, può permettersi di dormire sugli allori: non c’è da stupirsi, pertanto, se il suo team di sviluppatori sia costantemente impegnato nel miglioramento della piattaforma, curando anche i più piccoli particolari.

Ebbene, è in quest’ottica che va valutata l’introduzione di un nuovo tasto con i due pollici, grazie al quale gli utenti dovrebbero poter contare su un migliore sistema di contenuti consigliati.

Il nuovo pulsante con i due pollici (chiamato Two Thumbs Up) si va ad aggiungere a quelli già esistenti, ossia pollice su e pollice giù e sarà sfruttato dal team di Netflix per capire meglio cosa mostrare a ciascun utente.

Come migliora Netflix con il nuovo pulsante

In particolare, il tasto con i due pollici in su consentirà agli utenti di indicare un contenuto che hanno realmente apprezzato molto e il team del colosso dello streaming sostiene che si tratta di una funzionalità che è stata molto richiesta per migliorare l’esperienza complessiva di utilizzo della piattaforma.

Del resto, non c’è da stupirsi se una funzione del genere sia piuttosto desiderata, in quanto i contenuti disponibili su Netflix sono sempre più numerosi e per tutti i gusti e, pertanto, può diventare molto complicato trovare qualcosa che soddisfi le proprie esigenze.

Ricordiamo che Netflix ha abbandonato il sistema di valutazione basato sulle cinque stelle circa 5 anni fa, passando a quello con il pollice su e il pollice giù e il nuovo pulsante dovrebbe contribuire al miglioramento dell’attuale esperienza di utilizzo (almeno questa è la speranza del team del colosso dello streaming).

Il nuovo pulsante con i due pollici si va a posizionare accanto a quelli del pollice su e del pollice giù su Netflix per Android, iOS, Web e interfaccia TV e dovrebbe essere già disponibile per tutti gli utenti.

Leggi anche: Cosa guardare su Netflix ad aprile? Tutte le novità tra film, serie TV e originals