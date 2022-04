Tramite un post ufficiale sul blog dedicato agli aggiornamenti della suite Workspace, Google ha annunciato l’arrivo di due ulteriori miglioramenti per Google Meet, l’applicazione per teleconferenze sviluppata dal colosso di Mountain View, a distanza di una settimana circa da un altro corposo aggiornamento.

Le due novità consistono in un promemoria per gli utenti che restano da soli all’interno di una riunione e in una riprogettazione dei controlli di gestione per gli organizzatori della riunione. Analizziamo, più nel dettaglio, le due novità.

Promemoria per abbandonare riunioni vuote

Questa novità di Google Meet influenzerà tutti gli utenti che possono partecipare a una riunione, con l’obiettivo di ridurre i casi in cui vengano condivisi, involontariamente, audio e video.

Quando un utente resta solo all’interno di una riunione per almeno cinque minuti, un promemoria gli chiederà se desidera rimanere all’interno della stessa o abbandonarla. Il promemoria, è corredato di un timer da 2 minuti, trascorsi i quali la riunione verrà automaticamente abbandonata.

Il promemoria, che sarà comunque disattivabile nella sezione “Generali” delle impostazioni, contiene il seguente messaggio:

Sei ancora qui?

Sei l’unico qui, pertanto la chiamata terminerà in meno di 2 minuti. Vuoi rimanere all’interno della chiamata?

Questo nuovo promemoria sarà disponibile, in una prima fase, su Google Meet per desktop e per iOS/iPadOS; successivamente verrà esteso anche al client per Android.

Centro di controllo unico per gli organizzatori della riunione

Questa novità, specificamente destinata agli utenti desktop di Google Meet (tramite browser web), mira principalmente a risolvere un problema di ridondanza che potrebbe far comodo agli organizzatori di una riunione.

Finora, i controlli per organizzatori e co-organizzatori delle riunioni sono reperibili in più posizioni all’interno di Google Meet. Con l’introduzione della novità, invece, vi sarà un unico centro di controllo chiamato Host controls (“Controlli dell’organizzatore” in italiano) che racchiuderà tutti i comandi in un unico menu, riducendo la necessità di passare da un menu all’altro di Google Meet per gestire le riunioni.

Quando arriveranno queste novità di Google Meet?

Queste due novità verranno introdotte in Google Meet secondo tempistiche legate alla tipologia di account Google Workspace, ma in entrambi i casi, Google suggerisce che, per vedere effettivamente le nuove funzionalità, potrebbero volerci fino a 15 giorni:

per gli utenti inclusi nel ramo di rilascio rapido, partirà un rilascio graduale dal prossimo 11 aprile;

per gli utenti che rientrano nella programmazione predefinita, il rilascio partirà una settimana dopo, dal prossimo 18 aprile.

Per quanto riguarda la disponibilità, invece, queste due nuove funzionalità saranno disponibili a tutti gli utenti di Google Workspace (e versioni precedenti della suite business) ma anche agli utenti con account Google personali.

Vi ricordiamo, infine, che Google Meet è disponibile su PC desktop tramite browser web, e su iOS/iPadOS e Android tramite l’app ufficiale presente, rispettivamente, su App Store e Google Play Store.

