Anche eToro ha deciso di puntare con forza sul metaverso. Il broker di trading online famoso in tutto il globo per il suo copy trading, ha infatti deciso di varare MetaverseLife. Si tratta di un nuovo portafoglio intelligente strutturato con il preciso intento di rivolgersi agli appassionati di criptovalute. Un lotto di investitori il quale sembra in rapida crescita, nonostante le difficoltà registrate nel corso degli ultimi mesi.

In particolare, i token che entreranno a far parte di questo strumento finanziario sono quelli che hanno a che fare con la realtà virtuale. Un lotto all’interno del quale spiccano al momento progetti come Decentraland (MANA), The Sandbox (SAND) e Axie Infinity (AXS), cui si andranno ad aggiungere quelli delle aziende che stanno investendo nel metaverso o hanno l’intenzione di farlo nel futuro più o meno immediato.

La mossa di eToro non stupisce eccessivamente, soprattutto alla luce del grande interesse mostrato dalla piattaforma israeliana nei confronti dell’innovazione finanziaria nel corso degli ultimi anni. E, soprattutto, del fatto che proprio il metaverso è considerato uno dei maggiori affari in prospettiva, per l’immediato futuro. Anche se, al momento, la realtà non sembra confermare le ottimistiche previsioni.

MetaverseLife: di cosa si tratta?

Il portafoglio di MetaverseLife vede la presenza al suo interno principalmente di azioni e asset crypto attinenti al metaverso. Non potevano mancare quindi veri e propri classici come i titoli di Roblox, Meta Platform, Decentraland e Sandbox. Ovvero dei progetti basati sulla blockchain i quali si sono già distinti in qualità di punto di riferimento del settore.

Ad essi si vanno poi ad aggiungere le azioni di società che hanno deciso di puntare con grande vigore sulla realtà virtuale. Ovvero quelle di Amazon, Apple e Nvidia, vera e propria punta di lancia di un ambito che tende ad allargarsi giorno dopo giorno.

Un ambito al quale dovrebbero aggiungersi prossimamente anche Nike, una delle prime a rispondere al rebranding di Facebook in Meta, Alibaba e Tencent. Tutte allettate dagli studi che stanno uscendo e i quali tendono ad indicare nella realtà virtuale uno dei grandi affari dell’immediato futuro, insieme a Non Fungible Token (NFT) e Decentralized Finance (DeFi).

Come iscriversi al nuovo portafoglio crypto di eToro

Cosa occorre fare per ritagliarsi la possibilità di partecipare a quella che sui media viene al momento apparecchiata alla stregua di una festa? Il primo passo in tal senso è rappresentato da un versamento minimo pari ad almeno 500 dollari statunitensi. Una volta che la cifra sarà stata versata il trader avrà a propria disposizione un’area riservata la quale gli permetterà di seguire in tempo reale la performance dei vari asset presenti nel pacchetto.

Prima di optare per MetaverseLife occorre però rapportare il portafogli al proprio profilo di investitore. In questo caso, infatti, la stessa piattaforma indica nel lunghissimo termine il limite temporale dell’investimento. Si tratta quindi di una gestione puramente passiva e in grado di limitare il livello di rischio.

Altra caratteristica di non poco conto, destinata quindi a destare una certa attenzione da parte degli investitori già iscritti a eToro, è rappresentata dall’assenza di commissioni per la gestione del portafogli. Naturalmente, prima di optare per lo strumento in questione si consiglia di informarsi attentamente sui costi ad esso collegati, per evitare pessime sorprese.

Per eToro si tratta di una naturale evoluzione

MetaverseLife non dovrebbe sorprendere eccessivamente, alla luce della grande attenzione già dimostrata da eToro nei confronti del denaro virtuale. Per chi è intenzionato a limitare, per quanto possibile, il rischio collegato agli investimenti in valuta virtuale, il broker ha già da tempo messo in campo una ulteriore opzione. Quella rappresentata dal Crypto CopyPortfolio.

Di cosa si tratta? In pratica di un nuovo strumento che è stato ideato con il palese intento di applicare agli asset virtuali il modello del copy (o social) trading. Stiamo parlando di quella modalità di commercio il quale adotta il principio di condivisione tipico dei social network. Nel caso specifico, ad essere oggetto di condivisione sono le operazioni intraprese dai trader certificati.

Per trader certificati si intendono quelli che accettano di essere seguiti dagli altri, in particolare quelli alle prime esperienze di investimento e quindi più esposti ai rischi che lo caratterizzano. le operazioni da essi intraprese possono essere copiate anche nei minimi dettagli dai principianti o da chiunque sia intenzionato a farlo. In cambio, i trader certificati si ritagliano una parte del guadagno collegato alle proprie transazioni.

Il Crypto CopyPortfolio: cos’è e come funziona

Il set di strumenti che ha preceduto il MetaverseLife è indicato con il nome di Crypto CopyPortfolio. Al suo interno si possono distinguere vari portafogli, ognuno caratterizzato da un livello di rischio diverso, da esaminare con attenzione e da relazionare alle proprie aspettative. I portafogli in questione sono i seguenti:

il CryptoPortfolio , ideato al fine di proporre moltissimi asset collegati con le criptovalute, in modo tale da dare luogo ad una diversificazione dell’investimento. In conseguenza di questa impostazione è possibile garantire agli investitori un’esposizione più o meno equilibrata al rischio correlato con le diverse valute;

, ideato al fine di proporre moltissimi asset collegati con le criptovalute, in modo tale da dare luogo ad una diversificazione dell’investimento. In conseguenza di questa impostazione è possibile garantire agli investitori un’esposizione più o meno equilibrata al rischio correlato con le diverse valute; il Crypto-Currency CopyPortfolio , il cui approccio al trading di asset virtuali è notevolmente diverso. In questo caso, infatti, sono Bitcoin ed Ethereum a fare da fulcro dell’investimento, evitando un allargamento ad altri asset. Chi intende poter utilizzare lo strumento in questione deve mettere in campo un investimento minimo pari ad almeno 2mila dollari statunitensi;

, il cui approccio al trading di asset virtuali è notevolmente diverso. In questo caso, infatti, sono Bitcoin ed Ethereum a fare da fulcro dell’investimento, evitando un allargamento ad altri asset. Chi intende poter utilizzare lo strumento in questione deve mettere in campo un investimento minimo pari ad almeno 2mila dollari statunitensi; il CryptoEqual , un portafoglio il quale allarga l’investimento ai principali token che fanno parte del ricco paniere di criptovalute proposto da eToro. In questo caso, però, si tratta di asset caratterizzati da un livello di rischio abbastanza simile. Un modus operandi tale da spingere gli esperti a considera CryptoEqual lo strumento ideale da proporre al lotto dei trader i quali intendono attuare una strategia di diversificazione del proprio portafoglio d’investimento;

, un portafoglio il quale allarga l’investimento ai principali token che fanno parte del ricco paniere di criptovalute proposto da eToro. In questo caso, però, si tratta di asset caratterizzati da un livello di rischio abbastanza simile. Un modus operandi tale da spingere gli esperti a considera CryptoEqual lo strumento ideale da proporre al lotto dei trader i quali intendono attuare una strategia di diversificazione del proprio portafoglio d’investimento; il CryptoTakeover, lo strumento che si rivolge in particolare agli investitori i quali non hanno paura di assumersi rischi supplementari pur di spuntare rendimenti più interessanti. Il portafogli in questione si basa su una scommessa ben precisa: il rovesciamento degli attuali rapporti di forza esistenti all’interno del mondo finanziario. In pratica chi partecipa all’operazione immagina che Bitcoin e Altcoin prevalgano nello scontro con gli asset tradizionali. Ne consegue la decisione di assumere posizioni long sulle criptovalute e short sui titoli collegati ai più importanti istituti bancari. Per prendere parte a questo strumento, il trader deve versare un importo minimo nell’ordine dei 5mila dollari.

Con l’arrivo di Metaverse Life si conferma quindi la propensione di eToro nei confronti dell’innovazione finanziaria, con il continuo rilascio di prodotti i quali sembrano fatti apposta per coltivare l’evidente feeling tra cryptofans e piattaforma.

Clicca qui per iscriverti a eToro

Leggi anche: L’Unione Europea intende regolamentare il Metaverso?