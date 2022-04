Il team di Microsoft Edge ha introdotto le “schede dormienti” con la versione beta 88 del browser con l’obiettivo fornire maggiore velocità e reattività al suo strumento di navigazione.

Questa funzionalità è stata progettata per migliorare l’utilizzo della memoria e della CPU del browser mettendo le schede in stato di sospensione quando l’utente non le utilizza da un certo tempo e riattivandole non appena vengono cliccate.

Tramite il blog ufficiale di Windows l’azienda di Redmond ha annunciato che a partire dalla versione 100 di Microsoft Edge le schede dormienti sono state aggiornate per consentire alle pagine che condividono un’istanza di esplorazione con un’altra pagina di andare in modalità sospensione.

Grazie a questa strategia circa l’8% in più di schede verrà messo in sospensione, risparmiando ancora più risorse, visto che in media ogni scheda inattiva consente di risparmiare l’85% di memoria e il 99% di CPU per Microsoft Edge.

Microsoft Edge aggiunge uno strumento per visualizzare l’efficienza delle schede in sospensione

Inoltre Microsoft ha aggiunto uno strumento per visualizzare la quantità di memoria che le schede in sospensione stanno risparmiando, il quale è accessibile tramite il menu a tre punti in alto a destra alla voce “Prestazione”.

Con le nuove funzionalità introdotte questo mese Microsoft Edge si conferma in costante crescita. Stando a quanto riportato da StatCounter, il browser di Microsoft è diventato il secondo più utilizzato al mondo su desktop.

