Le anteprime dei file di “Visualizzazione rapida” di macOS sono una gran bella comodità di cui, grazie a PowerToys Peek, sarà possibile godere anche sui PC Windows, forse. Microsoft sta infatti riprendendo proprio questa chicca dai rivali di casa Cupertino, almeno secondo quanto è emerso da un’indiscrezione interna riportata su Reddit.

Le anteprime dei file su Windows con Microsoft PowerToys Peek

Per chi non lo sapesse, “Visualizzazione rapida” è una funzione disponibile su macOS che permette di ottenere un’anteprima rapida dei file di ogni tipo (o quasi) senza doverli aprire. Basta selezionare un elemento col mouse e premere la barra spaziatrice, tutto qua.

Ecco, questa è più o meno la funzione che sta arrivando anche su Windows, a dire dell’utente Reddit MSFT-SAM, colui che ha sviluppato il progetto con altri colleghi durante una hack week da Microsoft. Si tratterebbe dunque di un progetto che questi ultimi hanno integrato proprio in Microsoft PowerToys, il set di utilità con cui gli utenti esperti ottimizzano e semplificano Windows.

Come funziona? In maniera piuttosto analoga a “Visualizzazione rapida” di macOS: basta selezionare un file in Esplora File e premere una combinazione di tasti a propria scelta (l’impostazione di serie pare essere Maiusc/Shift + barra spaziatrice). Per inciso, niente scorciatoie a tasto singolo come su macOS, purtroppo, perché non compatibili proprio con Microsoft PowerToys.

Insomma, nulla a che vedere con le “finestra di anteprima” di Esplora File, come potete vedere dal video relativo che trovate nel link Reddit qui sopra. Potrebbe tuttavia volerci del tempo prima che arrivi un’eventuale versione stabile, d’altronde si tratta di una prima versione sviluppata in appena una settimana.

È lecito dunque aspettarsi un maggior sviluppo e soprattutto un maggior numero di funzionalità prima che la funzioni sia disponibile in versione ufficiale. Ma per maggiori dettagli, vi terremo aggiornati.

Potrebbe interessarti anche: Microsoft sposa il lavoro ibrido con tante novità utili per Windows 11