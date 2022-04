Quali sono le novità da vedere su Apple TV+ ad aprile 2022 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai più di due anni fa, si sta impegnando mese per mese per allargare la sua offerta e il suo catalogo, puntando praticamente solo sui contenuti originali (o quasi). Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Apple TV+ durante questo mese primaverile, che vede diverse novità interessanti.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Apple TV+ ad aprile 2022 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi i contenuti da non perdere tra film, serie TV e produzioni originali, in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Siete pronti a scoprirli? Partiamo come sempre dai film.

Cosa guardare su Apple TV+ ad aprile 2022

Film in uscita su Apple TV+

Ad aprile 2022 non sono previste novità su Apple TV+ per quanto riguarda i film, ma in compenso potete consolarvi con le importanti serie TV in arrivo durante questo mese. Se proprio non potete fare a meno dei lungometraggi potete dare una possibilità al catalogo dei contenuti già disponibili e al nostro approfondimento sui 10 migliori film Apple TV+: i mesi scorsi sono arrivati ad esempio Il cielo è ovunque e Macbeth (tre candidature agli Oscar 2022, tra cui quella per il miglior attore per Denzel Washington).

Serie TV da vedere su Apple TV+

Slow Horses (original)

Partiamo con le novità Apple TV+ di aprile 2022 con Slow Horses, serie TV di spionaggio condita da un po’ di dark humor basata sui romanzi della serie Jackson Lamb scritti da Mick Herron. Segue una squadra di agenti dell’intelligence britannica che finisce a prestare servizio in un dipartimento dell’MI5, denominato la Casa del Pantano, dove vengono relegate le spie che hanno commesso un errore di troppo o hanno dimostrato gravi incompetenze. Proprio qui finisce l’agente River Cartwright dopo una missione di addestramento imbarazzante. Quest’ultimo, insieme ai colleghi, è costretto a sopportare compiti noiosi e ad occuparsi perlopiù di scartoffie, mentre il loro capo, il famigerato Jackson Lamb, si aspetta che abbandonino per la frustrazione. Questo finché non rimangono invischiati in una pericolosa faccenda: insieme al loro brillante ma irascibile leader, affronteranno i mille inganni del mondo dello spionaggio per difendere il Paese dalle minacce. Nel cast Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Jonathan Pryce e Jack Lowden. Disponibile dall’1 aprile 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Slow Horses.

Roar (original)

Tra le novità del mese da vedere sulla piattaforma c’è Roar, serie antologica che dipinge un ritratto profondo, intenso e a volte esilarante di ciò che significa essere una donna oggi. La serie propone un mix unico di realismo, scene di vita domestica e professionale e mondo futuristici in otto storie che rispecchiano i dilemmi delle donne comuni in modo accessibile e al contempo sorprendente. Si basa su un libro di racconti di Cecelia Ahern, che ha raccolto 30 storie diverse (ne sono state scelte otto per la trasposizione sullo schermo) in cui le protagoniste sono donne resilienti che hanno a che vedere con contraddizioni, dilemmi o problemi della loro vita. Nel cast Nicole Kidman, Cynthia Erivo, Merritt Wever e Alison Brie. Disponibile dal 15 aprile 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Roar.

They Call Me Magic (original)

Gli amanti del basket non possono perdersi tra le novità Apple TV+ di aprile 2022 They Call Me Magic, documentario in quattro parti che vede protagonista l’ex giocatore Earvin Johnson Jr., meglio conosciuto come Magic Johnson e considerato tra i più grandi della storia dello sport. Per lui “Magic” è tante cose: la scintilla del suo sorriso e del suo stile di gioco inconfondibile, il legame magnetico che lo ha guidato verso l’amore della sua vita, ma anche lo shock di una diagnosi di sieropositività che ha saputo trasformare da dolore a trionfo contro ogni pronostico. Con una serie di interviste a cuore aperto a Magic e un cast di all-star, offre uno sguardo inedito sulla straordinaria vita di una delle più grandi icone culturali della nostra era. La sua evoluzione personale da stella dello sport a magnate dell’imprenditoria, capace di rivoluzionare il modo in cui l’America delle grandi aziende fa business nelle comunità di colore. Disponibile dal 22 aprile 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di They Call Me Magic.

Shining Girls (original)

Chiudiamo le novità del mese sulla piattaforma di streaming con Shining Girls, nuova serie TV thriller con protagonista Elisabeth Moss basata sul romanzo The Shining Girls di Lauren Beukes. A causa di una traumatica aggressione, Kirby mette da parte le sue ambizioni giornalistiche: questo finché non scopre che un recente omicidio pare essere collegato alla sua vicenda. Scossa dall’inquietante coincidenza, insieme all’esperto giornalista Dan Velazquez (Wagner Moura) prova a scoprire la verità e l’identità del suo aggressore. Più Kirby fa passi avanti nell’indagine, più i suoi traumi personali emergono, consentendo all’aggressore di rimanere sempre un passo davanti a lei. Ce la farà? Nel cast anche Jamie Bell e Phillipa Soo. Disponibile dal 29 aprile 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Shining Girls.

Altre serie TV da vedere su Apple TV+

Pigna e Pony (original) – 8 aprile 2022

Queste dunque le migliori novità da vedere su Apple TV+ ad aprile 2022 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità del mese per altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto. Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

Potrebbe interessarti: Le 10 migliori serie TV su Apple TV+