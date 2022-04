Alfa Romeo ha in mente di lanciare prossimamente una Giulia completamente elettrica. D’altronde sono ormai quasi 6 anni che è in commercio e, nonostante il design e il resto tengano ancora piuttosto bene il peso del tempo, è giunto il momento di pensare a qualcosa di più di un semplice restyling.

Le parole dell’amministratore delegato di Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato non lasciano spazio a dubbi: nei progetti della casa del Biscione c’è una Giulia completamente elettrica.

Nei cantieri Alfa Romeo una Giulia completamente elettrica

In un momento storico piuttosto complesso anche per il settore automobilistico, Alfa Romeo e quindi Stellantis preparano il loro futuro annunciando dei piani di transizione elettrica che, via via coinvolgeranno l’intera gamma di auto e veicoli dell’intero Gruppo.

A un paio di mesi della presentazione di Alfa Romeo Tonale, ecco infatti che giungono conferme ufficiali su quella che sarà la prossima berlina della casa del Biscione. In un’era in cui i SUV e i crossover fanno quasi piazza pulita dal mercato di tutti gli altri segmenti, Alfa Romeo vuole ancora puntare su Giulia, giustamente, e lo farà con un modello tutto nuovo e completamente elettrico.

Come anticipato, le conferme arrivano dal numero uno del costruttore, Jean-Philippe Imparato, CEO di Alfa Romeo che ha dichiarato ai colleghi di Automotive News Europe presso lo stabilimento Stellantis di Pomigliano d’Arco che una prossima generazione della berlina arriverà: Non stiamo abbandonando la Gulia. Ma ci sarà un nuovo modello futuro e sarà un’auto completamente elettrica.

Dunque, la Giulia è qui per restare, seppur in nuove vesti e nuovi motori, purtroppo per i nostalgici dei vecchi e contemporanei propulsori a combustione. Ma d’altronde non dovrebbe poi stupire molto visto che è notizia di settimane fa il fatto che Alfa Romeo diventerà entro il 2027 un marchio di sole auto elettriche.

Al momento non sono emerse né foto né specifiche, ma solo quella conferma ufficiale che fa ben sperare gli alfisti meno conservatori e progressisti.

In copertina Alfa Romeo Giulia GTA

