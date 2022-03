Nonostante manchi parecchio alla presentazione di iPhone 14 Pro, all’incirca sei mesi, le indiscrezioni si susseguono da tempo. Proprio ieri vi parlavamo ad esempio dell’eventualità di un nuovo comparto fotografico maggiorato per lui e per iPhone 14 Pro Max, qualche giorno fa spuntavano invece alcuni render che ne svelavano il design.

E oggi, proprio di questo vi torniamo a parlare, stavolta con tanto di immagini che mostrano ogni angolo della nuova ammiraglia di casa Cupertino, ancora presunta s’intende. Ecco cosa possiamo aspettarci dalle nuove ammiraglie iPhone 14 Pro e Pro Max.

Il design di iPhone 14 Pro svelato dai nuovi render CAD

La prima cosa che salta all’occhio di appassionati e non dalle immagini di iPhone 14 Pro è l’assenza del notch. Quanto propone Parvez Khan, meglio noto online come Technizo Concept, è in linea con le ultime indiscrezioni trapelate (a parte l’icona dell’impronta digitale) che prevedono la presenza di una sorta di pillola posta accanto a un foro che andrebbero a sostituire la “tacca” classica di iPhone, integrando comunque la fotocamera frontale e specialmente tutti i sensori per il Face ID.

I bordi dello schermo sono simmetrici su tutti e quattro i lati e abbastanza sottili, schermo che dovrebbe essere un OLED da 6,1 pollici di diagonale per iPhone 14 Pro e da 6,7″ per iPhone 14 Pro Max. Voltandoli spunta invece un modulo fotografico tutto sommato simile ai modelli attuali, con la medesima disposizione triangolare degli elementi ma che si vocifera sporga di più per via della presenza di sensori maggiorati, come scritto in esergo.

Per il resto, nulla da segnalare, se non la solita eleganza che emerge e le quattro colorazioni in cui l’autore si immagina arrivi. Oltre alle classiche nera e bianca, spicca una moderna colorazione verde scuro (in linea con le ultime uscite di Apple) e una particolare color rame (difficile giudicarle plausibili).

Questo è quanto e, putacaso vogliate vederli ancora meglio ecco il video dedicato ai concept di iPhone 14 Pro del designer in questione.

