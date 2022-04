Presentato sul finire della scorsa estate, Apple Watch Series 7 è ad oggi lo smartwatch più recente di casa Cupertino, un prodotto molto valido di cui trovate la nostra prova in fondo. È tuttavia tempo di qualcosa di nuovo visto che il solito giro dell’anno comincia a chiudersi verso il keynote più atteso. Non stupisce quindi trovare le prime indiscrezioni che parlano di un nuovo Apple Watch rugged, cioè un modello che strizzerebbe di più l’occhio agli sportwatch, agli sport estremi, per via di un particolare dettaglio emerso da un brevetto. Scopriamone di più.

Il sensore di pressione per l’Apple Watch rugged di domani

Tutto nasce da un brevetto condiviso da PatentlyApple il quale lascia intuire che Apple sta valutando di migliorare l’impermeabilizzazione di Apple Watch e non solo. Noto come “Stand-Alone Water Detector“, si tratterebbe di una soluzione che proteggerebbe l’ingresso di liquidi all’interno di orologi (e anche smartphone), che andrebbe a prendere il posto delle attuali membrane in gel presenti per garantire una certa resistenza ad acqua e polvere.

Il rilevatore in questione si baserebbe su una membrana realizzata in politetrafluoroetilene espanso (PTFE) e su un sensore che include un condensatore a piastre parallele: una soluzione che, oltre a bloccare l’acqua, potrebbe essere utile per fungere da rilevatore per l’appunto nei casi in cui una pressione maggiore può portare a errori di misurazione (un salto in piscina ad esempio può essere un problema per gli Apple Watch attuali). Pensare a probabili applicazioni per gli sport acquatici ed estremi è lecito.

Una novità del genere non arriva isolata, considerando che già in precedenza Bloomberg vociferava il possibile arrivo di un Apple Watch rugged. Ma non escludiamo nemmeno che, laddove arrivi davvero alla fase di produzione, il brevetto sia utile anche per altri dispositivi. Staremo a vedere, per il momento non è emerso altro.

